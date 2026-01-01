Verdura Resort
Sciacca
Beschreibung
Einleitung
An der Südwestküste des sonnigen Siziliens liegt das luxuriöse Golfhotel Verdura Resort. Jedes der über 200 Hotelzimmer, darunter Deluxe Rooms und Superior Deluxe Rooms, bietet eine Terrasse mit Blick auf ein Tal voller Olivenbäume am Mittelmeer. Gerade in den Superior Deluxe Sea Rooms haben Sie eine fantastische Aussicht. Zudem gibt es gleich zwei Meisterschaftsgolfplätze.
An der Südwestküste des sonnigen Siziliens liegt das luxuriöse Golfhotel Verdura Resort. Jedes der über 200 Hotelzimmer, darunter Deluxe Rooms und Superior Deluxe Rooms, bietet eine Terrasse mit Blick auf ein Tal voller Olivenbäume am Mittelmeer. Gerade in den Superior Deluxe Sea Rooms haben Sie eine fantastische Aussicht. Zudem gibt es gleich zwei Meisterschaftsgolfplätze.
Das Golfhotel Verdura Resort wurde direkt am Meer gebaut und verfügt über einen knapp zwei Kilometer langen privaten Strandabschnitt.
Es ist ein idealer Ort zum Golfen, sich im modernsten Spa- und Wellness Center Europas zu erholen oder von hier aus Sizilien zu erkunden. Das Resort ist harmonisch in die Umgebung eingebunden und bietet von der eigenen Terrasse aus einen wunderschönen Blick auf das hellblaue Mittelmeer oder die Greens. An diesem Ort können Sie sich auf Golfreisen nach Italien perfekt erholen. Dabei geniessen Sie einen erstklassischen Service.
Lage
Im Südwesten Siziliens, in einem mit Olivenbäumen und üppiger Vegetation besetzten Tal. In der Nähe befindet sich das gemütliche Hafenstädtchen Sciacca, die historisch interessante Stadt Agrigento ist 40 km entfernt. Der Flughafen Palermo ist 1,5 h Autofahrt entfernt.
Angebot
Das Verdura Resort wurde aus vielen natürlichen Materialien wie Terracotta, Stein und Holz gebaut und ist dadurch vorzüglich in die Umgebung eingebettet. Die Anlage verfügt über 4 ausgezeichnete Restaurants, 2 Bars, Pool-Bar, Infinity Süsswasser-Pool mit Kinderbecken, Mini- / Teenager-Club, zwei 18-Loch-Golfplätze und ein 9-Loch-Parcours (Architekt Kyle Phillips), modernes Wellnesscenter mit Sauna, Hammam, Fitness, Thalasso, Pool, Spa-Bar, Coiffeur, Boutiquen und sechs Tennisplätze.
Zimmer
Die Innenausstattung der 203 Zimmer besteht aus natürlichen und hochwertigen Materialien und überzeugt durch ihre luxuriöse Einfachheit. Die Gäste können zwischen sechs Zimmerkategorien wählen: Deluxe Room, Superior Deluxe Room, Junior Suite, Classic Suite, Ambassador Suite and Presidential Suite. Alle Zimmer verfügen über eine eigene Terrasse mit schönem Ausblick und sind mit Bad mit Dusche, Fön, Klimaanlage, Telefon, Internet-Zugang, Safe und Room Service ausgestattet.
Aktivitäten
Sport: 3 Golfplätze, modernes Fitness-Center, langes Schwimmbecken, Tennis Academy mit sechs Tennisplätzen, Bike- und Joggingtrails, Privater Strand mit Wassersportangebot und Volleyball
Wellness: Lassen Sie sich in Europas modernstem Spa- und Wellness Center auf 4000 m2 rundum verwöhnen. Das „Verdura Spa" verbindet Vitalität, Schönheit und Balance und hat sein Augenmerk auf die vier Bereiche Detox/Entgiftung, Anti Aging, Energie und Ernährung gelegt. Das Angebot ist breit gefächert und bietet den Gästen einen Fitnessgerätebereich, Yoga-Raum, Entspannungs-Bereich, diverse Dampfbäder und Saunen mit Erlebnisduschen, Pools für Thalasso-Therapien, ein grosses Schwimmerbecken sowie einem separaten Wellness-Schönheitsbereich. Die Spa-Bar bietet gesunde Drinks und Snacks für Zwischendurch an.
Wellness: Lassen Sie sich in Europas modernstem Spa- und Wellness Center auf 4000 m2 rundum verwöhnen. Das „Verdura Spa" verbindet Vitalität, Schönheit und Balance und hat sein Augenmerk auf die vier Bereiche Detox/Entgiftung, Anti Aging, Energie und Ernährung gelegt. Das Angebot ist breit gefächert und bietet den Gästen einen Fitnessgerätebereich, Yoga-Raum, Entspannungs-Bereich, diverse Dampfbäder und Saunen mit Erlebnisduschen, Pools für Thalasso-Therapien, ein grosses Schwimmerbecken sowie einem separaten Wellness-Schönheitsbereich. Die Spa-Bar bietet gesunde Drinks und Snacks für Zwischendurch an.
Golf
Verdura Golf East Course, Verdura Golf West Course, Verdura Golf Kurzplatz.
Der Golfplatz des Verdura Resort wurde vom kalifornischen Architekten Kyle Philipps entworfen und 2009 eröffnet. Im Linkskurs-Stil angelegt, verläuft der Meisterschaftsplatz mit 18 Loch direkt an der Mittelmeerküste Siziliens. Tiefe Topfbunker und hügelige Fairways machen das Golfspiel recht anspruchsvoll und erfordern schon an den Abschlägen viel Präzision.
Der Golfplatz des Verdura Resort wurde vom kalifornischen Architekten Kyle Philipps entworfen und 2009 eröffnet. Im Linkskurs-Stil angelegt, verläuft der Meisterschaftsplatz mit 18 Loch direkt an der Mittelmeerküste Siziliens. Tiefe Topfbunker und hügelige Fairways machen das Golfspiel recht anspruchsvoll und erfordern schon an den Abschlägen viel Präzision.
Kulinarisches
Den Gästen des Verdura Resorts werden vier stilvolle Restaurants und fünf Bars angeboten. Der Chefkoch Paolo Platini verfügt über eine jahrelange Erfahrung aus weltweiten anerkannten Restaurants mit und verwöhnt seine Gäste mit ausgefallenen, mediterranen Gerichten. Das Hotel bietet Ihren Gästen Kochkurse und Wein Degustationen an.
Preis auf Anfrage
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