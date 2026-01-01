Vier 9-Loch-Plätze liegen direkt hinter dem Hotel: Der Red Course Benaco (Par 36), der White Course S. Martino (Par 35), der Yellow Course Solferino (Par 36) und der Executive Course Pozzolengo. Alle vier Kurse warten mit genügend Bunkern und teilweise immensen Wasserhindernissen auf. So zum Beispiel bei Loch 4 des S. Martino und bei Loch 5 des Solferino, bei denen mehr als die Hälfte der Bahnen aus Wasser besteht.

Sandig ist es auf dem Pozzolengo, denn hier findet sich auf acht von neun Löchern mindestens ein Bunker pro Bahn. Mit vier verschiedenen Plätzen bietet das Chervò garantiert genügend Abwechslung und auch höhere Handicapper finden hier ihren Spass.