Südafrika Golfreisen

Diese Plätze, diese Landschaften, dieses Licht! Südafrika ist ein Garten Eden – für Ferienreisende ebenso wie für Golfer. Die Rainbow Nation vereint eine Welt in einem Land. Wüsten, Weingärten, Savannen, Gebirge, spektakuläre Strände und Küsten, lebendige Metropolen, gemütliche Kleinstädte und gastfreundliche Menschen. Südafrika ist ein Land voller Kontraste: morgens Safari, nachmittags Golf und abends ein Gourmet-Dinner in Kapstadt mit Blick auf den Tafelberg – am Kap ist fast alles möglich. Für Golfer ist das Land nicht nur wegen seiner Vielfalt und Exotik ein begehrtes Reiseziel, auch seine geografische Lage wirkt anziehend. Dank einer minimalen Zeitverschiebung zu Zentraleuropa reisen Europäer ohne Jetlag nach Südafrika, was besonders bei kürzeren Golfreisen ein entscheidender Vorteil ist. Auch das Klima spielt Südafrika eine Trumpfkarte in die Hand: Wird es in Europa im Herbst kalt, beginnt auf der Südhalbkugel der Frühling. Aber eigentlich kann man in Südafrika sowieso das ganze Jahr hindurch golfen - und erst noch zu erstaunlich günstigen Konditionen. Das Preisleistungsverhältnis am Kap ist grandios – auf den Golfplätzen genauso wie in den oft hervorragenden Restaurants und Weingütern. Seit dem Ende des Apartheidregimes boomt Golf-Tourismus in Südafrika. Rund um Kapstadt, in den Winelands, entlang der Garden Route und in zahlreichen anderen Regionen sind Golfplätze entstanden und in viele bestehende Anlagen wurde kräftig investiert. Der Erfolg liess denn auch nicht lange auf sich warten: Einige der Top-Plätze wie der Golfplatz Fancourt oder der Oubaai Golf Club bei George gehören zu den schönsten Kursen der Welt. Was Südafrika als Ziel für Golfer so attraktiv macht, sind aber nicht nur die Top-Plätze, sondern auch die weniger bekannten Courses mit ihren oft sehr günstigen Greenfees. Auf diesen Plätzen dürfen Einsteiger auch ohne Handicap spielen. So kann man ohne jeglichen Druck in den Ferien Spass am Golfsport entwickeln. Und wenn ab und zu Affen oder Wildschweine über die Bahn flitzen und im Wasserhindernis ein Flusspferd auftaucht, hat man auf jeden Fall zu Hause unvergessliche Geschichten zu erzählen… Wir beraten Sie gerne.