Wertvolle Vietnam Reiseinformationen

Der vietnamesische Dong ist seit 1978 offizielles Zahlungsmittel. Der Name der Währung bedeutet übersetzt so viel wie "Kupfer". Zu verdanken hat er seinen Namen die Tatsache, dass die französischen Kolonialherren ihre Münzen aus Kupfer fertigten. Ein Dong ist in zehn Hào beziehungsweise 100 Xu eingeteilt. Der aktuelle Wechselkurs bezogen auf den Schweizer Franken ist 1:24.000. Für einen Franken bekommen Sie also 24.000 Dong. Auch der US-Dollar wird in Vietnam beinahe überall akzeptiert.