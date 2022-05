Hue Reisen

Die historische Kaiserstadt Hue ist ein Must-see in Vietnam. Die charmante Provinzhauptstadt liegt in Zentralvietnam am Ufer des „Parfümflusses“ Huong Giang. Hue galt zwischen 1802 und 1945 als Hauptstadt Vietnams. Hier regierten die Kaiser der Nguyen-Dynastie in der Zitadelle, die nach dem Vorbild der chinesischen „Verbotenen Stadt“ errichtet wurde. Der monumentale Kaiserpalast ist heute UNESCO-Weltkulturerbe. Von der glorreichen Zeit zeugen die mächtigen Mauern, welche die Stadt umgeben. Ein weiteres Highlight auf Ihrer Hue-Reise ist ein Besuch eines der Kaisergräber in der Umgebung. Die Mausoleen gleichen kunstvoll gestalteten Palästen. In Verbindung mit einer Drachenboot-Fahrt auf dem Parfümfluss wird ein Besuch der bedeutenden Thien Mu-Pagode zum echten Erlebnis. Der nahe gelegene Nationalpark Bach Ma lädt zur Erholung in der idyllischen Berglandschaft ein, welche Hue umgibt. Unsere Vietnam Spezialisten stellen Ihre individuelle Hue Reise gerne für Sie zusammen.