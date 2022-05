Vietnam Reisen mit Kindern

Auf einem Elefanten reiten

Der Ritt auf einem Elefanten ist sicher ein grosser Wunsch vieler Kinder. In Vietnam kann dieser Traum für Ihre Kinder in Erfüllung gehen. Im Dorf Buon Jun am Lak See oder im Elefantendorf Ban Don können zwei bis drei Kinder neben einem Führer auf einem Elefanten Platz nehmen und durch einen flachen See spazieren. Vor den Toren von Da Lat entstand in einer hügeligen Landschaft ein Vergnügungspark, der Ihre Vietnam Reisen mit Familie zu einem Erlebnis werden lässt. Hier gibt es neben Ponyreiten auch Fahrten mit Kanus und Tretbooten. Eine andere Möglichkeit, Ihre Vietnam Reisen unvergessen zu machen, ist der Besuch im Hanoi Super Karting Centre wo sich Jung und Alt als Pilot in einem Gokart versuchen können.