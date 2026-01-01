Die 67 freistehenden Villen sind geräumig und so positioniert, dass die Gäste die beste Aussicht von ihren Betten aus geniessen können. Die hellen Innenräume sind modern und gemütlich gestaltet und verfügen über Sitzmöglichkeiten im Freien. Zur Ausstattung zählen Indoor- und Outdoor-Regendusche, Klimaanlage, Fernseher, Minibar, Kaffeemaschine, Safe, Föhn sowie ein Tagesbett auf der Terrasse.

Superior Villa (13): Die 79 m² grossen Villen befinden sich im oberen Teil der Anlage ohne oder nur mit teilweisem Blick über das Meer.

Ocean View Villa (15): Gleich gross wie die Superior Villa, aber mit Meerblick.

Beachfront Villa (8): Gleich gross wie die Ocean View Villa, mit Meerblick und direktem Zugang zum feinen, weissen Sandstrand.

Deluxe Pool Villa (2): Mit 147 m² bieten diese Villen deutlich mehr Platz und verfügen über einen privaten Pool.

Gemütliche Lounge und Essbereich im Freien.

Ocean View Pool Villa (15): Gleich wie die Deluxe Pool Villa, jedoch mit Meerblick.

Beachfront Pool Villa (8): Gleich wie die Ocean View Pool Villa, direkt am traumhaften Strand gelegen.