The Royal Sands Koh Rong
Koh Rong
Beschreibung
Einleitung
Der schwarze Infinity-Pool liegt direkt neben «The Chill» und setzt einen dramatischen Kontrast zum weissen Sandstrand und dem türkisfarbenen Meer. Im «Senses Spa» erwarten Sie traditionelle und zeitgenössische Behandlungen, darunter Fuss- und Khmer-Massagen sowie Strandmassagen. Ein Fitness rundet das Angebot ab. Zahlreiche Aktivitäten zu Wasser und an Land stehen zur Verfügung, darunter Schnorcheln, Tauchen, Kajaken, Stand-Up-Paddeln, Fischen und Inseltouren.
Lage
Das Resort liegt auf der Insel Koh Rong direkt an einem 8 km langen, weissen Sandstrand mit glasklarem Wasser. In der unmittelbaren Umgebung des Resorts gibt es keine lokalen Restaurants, jedoch ist ein Fischerdorf mit einfachen Strandrestaurants in 10 Fahrminuten per Tuk Tuk erreichbar. Die Anreise von Sihanoukville erfolgt mit dem Schnellboot des Resorts in knapp einer Stunde.
Angebot
Das direkt am Strand gelegene Openair Restaurant «Ocean» serviert frischen Fisch und Khmer-inspirierte Gerichte in stilvoller und doch entspannter Atmosphäre mit Meerblick. «The Chill» neben dem Hauptpool bietet asiatische Inselküche sowie internationale Gerichte und überzeugt insbesondere während des Sonnenuntergangs mit der besten Aussicht. An ausgewählten Abenden findet ein Barbecue-Abendessen am Strand statt. Die Beachfront Bar «Bonfire» lädt mit Cocktails, Snacks und einem Lagerfeuer zum geselligen Beisammensein ein, abends werden gelegentlich Filmvorführungen am Strand organisiert.
Zimmer
Die 67 freistehenden Villen sind geräumig und so positioniert, dass die Gäste die beste Aussicht von ihren Betten aus geniessen können. Die hellen Innenräume sind modern und gemütlich gestaltet und verfügen über Sitzmöglichkeiten im Freien. Zur Ausstattung zählen Indoor- und Outdoor-Regendusche, Klimaanlage, Fernseher, Minibar, Kaffeemaschine, Safe, Föhn sowie ein Tagesbett auf der Terrasse.
Gemütliche Lounge und Essbereich im Freien.
Die 67 freistehenden Villen sind geräumig und so positioniert, dass die Gäste die beste Aussicht von ihren Betten aus geniessen können. Die hellen Innenräume sind modern und gemütlich gestaltet und verfügen über Sitzmöglichkeiten im Freien. Zur Ausstattung zählen Indoor- und Outdoor-Regendusche, Klimaanlage, Fernseher, Minibar, Kaffeemaschine, Safe, Föhn sowie ein Tagesbett auf der Terrasse.
Superior Villa (13): Die 79 m² grossen Villen befinden sich im oberen Teil der Anlage ohne oder nur mit teilweisem Blick über das Meer.
Ocean View Villa (15): Gleich gross wie die Superior Villa, aber mit Meerblick.
Beachfront Villa (8): Gleich gross wie die Ocean View Villa, mit Meerblick und direktem Zugang zum feinen, weissen Sandstrand.
Deluxe Pool Villa (2): Mit 147 m² bieten diese Villen deutlich mehr Platz und verfügen über einen privaten Pool.
Gemütliche Lounge und Essbereich im Freien.
Ocean View Pool Villa (15): Gleich wie die Deluxe Pool Villa, jedoch mit Meerblick.
Beachfront Pool Villa (8): Gleich wie die Ocean View Pool Villa, direkt am traumhaften Strand gelegen.
ab CHF 184.– / pro Person
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