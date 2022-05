Bohol und Panglao Reisen

Auf der Insel Bohol können Sie eine sehr aussergewöhnliche Landschaft bestaunen. Denn bei den dort zu findenden sogenannten Chocolate Hills handelt es sich um über 1.000 gleichgrosse Hügel. Ihren Namen verdanken sie dem Umstand, dass das auf ihnen wachsende Gras in der Trockenzeit braun wird und an Schokolade erinnert. Die vorgelagerte Insel Panglao hingegen beeindruckt durch den schönen Strand Alona Beach. Wenn Sie eine der schönsten Gegenden der Philippinen besuchen möchten, kontaktieren Sie am besten noch heute unsere erfahrenen Spezialisten!