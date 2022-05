Indonesien Reisen

Der vielseitige Inselstaat Indonesien hat viel zu bieten. Dank sehr abwechslungsreicher Landschaften ist die vielfältige Inselwelt Indonesiens für viele Highlights bekannt, durch die Ferien in der Region zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Egal, ob Sie die Vulkan-Krater Javas erkunden möchten oder Strandferien auf Nias, einer kleinen Insel vor Sumatra, auf Ihrer Prioritätenliste ganz oben steht, Indonesien ist immer eine Reise wert. Aufgrund hervorragender Möglichkeiten zu tauchen und vieler Tauchspots in allen Gebieten der indonesischen Inseln, ist dieses Land auch sehr gut für Aktivferien geeignet. Dies wird auch durch die Tatsache unterstrichen, dass die Insel Borneo für Trekking bekannt ist. Wenn Sie Ihre nächsten Ferien an einem besonderen Ort verbringen möchten, sollten Sie schnellstmöglich unsere Spezialisten für Indonesien Rundreisen kontaktieren.