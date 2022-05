Asien Hochzeitsreisen

Frisch vermählt an die schönsten Orte der Welt

Die Luxusresorts in Asien lassen keine Wünsche offen. Die Wohlfühloasen bieten höchsten Komfort zu moderaten Preisen. Gönnen Sie sich eine Asien Reise und verbringen Sie traumhafte Honeymoon Ferien. Das Einzige, was auf Ihrem Tagesplan stehen wird, ist die Zeit zu zweit zu geniessen. Ob auf einer privaten Veranda mit Blick auf das kristallklare Meer oder im romantischen Pool nur für Sie. Frischverliebte schwärmen von Ihren Asien Flitterwochen. Die schönen Hotelanlagen schaffen eine einzigartige Atmosphäre. Für Sportliche stehen es zahlreiche Wassersport Angebote zur Verfügung. Auch in der asiatischen Unterwasserwelt gibt es einiges zu entdecken: Von bunten Fischen über imposante Korallenriffe. So erleben Sie in Asien Badeferien, die frisch verheirateten Paaren lange in Erinnerung bleiben werden, traumhafte Fotokulissen inklusive.