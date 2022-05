Mandalay Reisen

Die alte Königsstadt Mandalay ist eine der Metropolen, die Sie auf einer Burma Rundreise nicht verpassen sollten. Durch ihre angenehme Atmosphäre und interessanten Sehenswürdigkeiten, wie etwa die bekannte Kuthodaw Pagode, ist Mandalay ein Ort, der Sie begeistern wird. Insbesondere der Mandalay Hill, der über der Stadt thront und in eine schöne Landschaft eingebettet ist, hält viele Überraschungen für Sie bereit und darf nur ohne Schuhe betreten werden. Von diesem Ort aus beobachten Sie herrliche Sonnenuntergänge und haben einen grandiosen Blick auf viele Sehenswürdigkeiten der Stadt. Wenn Sie in Mandalay am Fluss Ayeyarwaddy entlangspazieren, haben Sie die Gelegenheit, so einmalige Sehenswürdigkeiten wie den aus Holz bestehenden Königspalast und die ihn umgebende Mauer zu besichtigen. Aber auch der legendäre „Goldene Felsen“ ist reizvoll. Lassen Sie sich verzaubern und kontaktieren Sie unsere Spezialisten!