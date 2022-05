Ferien auf Bali

Der schöne Norden

Der touristisch vergleichsweise wenig erschlossene Norden punktet durch seine landschaftliche Schönheit und zahlreiche Attraktionen. Zu den spektakulärsten gehört die Gegend um Lovina herum. Hauptanziehungspunkt der Region ist der breite, zwölf Kilometer schwarze Strand, der sich durch seinen feinen dunklen Sand auszeichnet. Bei einem Spaziergang entlang des Strandes kommen Sie an einigen kleinen Warungs vorbei, in denen Sie die exzellente balinesische Küche geniessen können. Das vorgelagerte Riff eignet sich ausgezeichnet für Tauchgänge in die faszinierende Unterwasserwelt. In den Gewässern vor der Küste tummeln sich oft Delfine und auf geführten Bootsausflügen haben Sie die Möglichkeit, die sympathischen Meeressäuger in ihrem natürlichen Lebensraum aus nächster Nähe zu erleben.