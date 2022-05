Legian Reisen

Der zwischen Seminyak und Kuta gelegene Strand von Legian ist sehr beliebt bei allen Besuchern Balis. Zahlreiche Geschäfte und Restaurants in seiner unmittelbaren Nähe machen ihn zu einem Ort, an dem Sie sowohl baden und surfen als auch eine entspannte Zeit mit einem Drink verbringen können. Insbesondere wenn der Abend anbricht und Ihnen in Legian ein herrlicher Sonnenuntergang geboten wird, werden Sie den Zauber dieses Ortes spüren. Besuchen Sie einen der schönsten Strandabschnitte Balis und kontaktieren Sie noch heute unsere erfahrenen Spezialisten für Ihre Reise nach Legian.