Benoa Reisen

Im Osten der Halbinsel Bukit Badung befindet sich die kleine Landzunge namens Tanjung Benoa. Wasserratten sind in dieser Region bestens aufgehoben und die komfortablen Hotels sorgen für einen perfekten Start in die wohlverdienten Ferien. Vor langer Zeit war Benoa ein überaus wichtiger Handelshafen. Passagier- und Frachtschiffe verkehrten damals täglich. Die Besatzer entschieden sich dann allerdings, künftig Sanur als neuen Hafen anzusteuern. Ein faszinierender Anziehungspunkt ist der rote chinesische Tempel. An den Traumstränden von Benoa können Sie heute sämtlichen Wassersportarten nachgehen. Von Parasailing bis hin zu Paragleiten ist alles möglich. Lassen Sie sich zudem auch nicht die kulinarischen Köstlichkeiten des Landes in einem typischen Restaurant entgehen!