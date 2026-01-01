Das Haus kommt chic und modern daher gepaart mit dem erstklassigen Service eines Waldorf Astoria Hotels und wenige Fussminuten von der exklusiven Place Vendome Mall (580 Geschäfte und Attraktionen) und der nächsten Tramstation sowie je 7 Fahrminuten vom Lusail Stadium (WM-Final-Stadion 22) und Lusail Marina entfernt. Zur Hotelausstattung zählen Privatstrand, grosszügige Poolanlage, Wasserpark, breite Auswahl an erstklassigen Outlets (u.a. Rest. «Scarpetta» ital., «Bywater» franz. Brasserie, «Sushisamba» jap./br./per., «Wyld Earth» Soul Food, «Peacock Alley» Afternoon Tea und leichte Menus, Beach Bar «Praia», Rooftop Lounge «the Highmore») sowie WiFi kostenfrei in allen öffentlichen Bereichen.

Die chicen, hellen Deluxe-Zimmer (60 m2) mit Lederwand-Optik sowie Balkon, grosszügiges Badezimmer mit separater Badewanne und Dusche bieten Lagunensicht, die Deluxe Sea View Zimmer zusätzlich Meersicht und sind alle zeitgemäss ausgestattet mit HDTV, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, Bügeleisen, Safe und WiFi kostenfrei. Desweiteren bietet das Haus ebenfalls Studios, sowie One-, Two- und Three Bedroom Residences an, mit Wohnflächen ab 115 m2, welche speziell auf die Bedürfnisse von Familien zugeschnitten sind. Noch exklusiver sind die 9 Sky Villas mit Rooftop Terasse und 360 Grad-Aussicht sowie privatem Jacuzzi mit 2 und 3 Schlafzimmern (ab 460 m2).