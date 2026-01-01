Beschreibung

Einleitung Das Hotel erstrahlt im zeitgenössischen Design kombiniert mit einem Hauch arabischen und asiatischen Flairs und ist durch seine zentrale Lage im angesagten Stadtteil Msheireb nur 15 Gehminuten vom bekannten Souq Waqif entfernt. Es bietet 3 Restaurants, 2 Lounges (Barahat- und Mandarin Lounge), 2 Bars, 1 Ice Cream Shop (Gelato), 1 Cake Shop, 2 Rooftop Swimmingpools, Spa, Fitness-Center und WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.

Angebot Riesiger, moderner Spa auf 3030 m2 mit neun Behandlungsräumen sowie je einer Suite für Paare und VIP, je ein Innenpool für Männer und Frauen, Entspannungsraum.

Zimmer Die Deluxe Zimmer (50 m2) mit Sicht auf den Innenhof oder die Stadt sind im modernen qatarischen Stil eingerichtet und bieten Regendusche/Bad, WC, Schreib- und Esstisch sowie ein Sofa. WiFi kostenfrei. Weitere Zimmerkategorien sowie Apartments auf Anfrage.

Gratis-Sport Fitness-Center.