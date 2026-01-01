Zulal Wellness Resort
Doha
Beschreibung
Einleitung
Das ruhig gelegene Wellness-Resort, ein wegweisendes Reiseziel im nahen Osten, liegt an der Nordküste von Qatar, ca. 10 Fahrminuten von der Ortschaft Al Ruwais entfernt. Das Resort verfügt über 180 Zimmer und Suiten in zwei unterschiedlichen, aber miteinander verbundenen Wellness-Erlebnissen: Zulal Serenity und Zulal Discovery. Zulal Serenity ist eine Oase nur für Erwachsene, die für einen besinnlichen und achtsamen Wellness-Aufenthalt konzipiert wurde, während Zulal Discovery Gäste aller Altersgruppen, insbesondere Familien, willkommen heisst, um neue Kräfte zu sammeln.
Auf einer Fläche von 280.000 Quadratmetern widmet sich das Resort der körperlichen, geistigen und emotionalen Gesundheit. In den vier Restaurants stehen Gesundheit, Frische und Nachhaltigkeit im Vordergrund. Das Hotel bietet mehrere Pools und ein breites Spektrum an Therapien, Wellness-Behandlungen und kostenlosen täglichen Aktivitäten. Um die digitale Entgiftung zu fördern, bietet das Resort Wi-Fi nur in den Zimmern.
Angebot
Das unschlagbare Wellnessangebot bietet eine riesige Auswahl an verschiedenen Behandlungen, Massagen und Therapien, die sich auf sechs wesentliche Säulen stützen: Spa, Fitness, Physiotherapie, Ästhetik, Ernährung und ganzheitliche Praktiken. Es dreht sich alles um das Thema "well-being" von den ruhigen Zimmern, über die Aktivitäten bis zu den Restaurants, hier finden Sie für Klein bis Gross das passende Angebot.
Küche:
Im Einklang mit TAIM wird das kulinarische Erlebnis durch die Überzeugung untermauert, dass eine gesunde Ernährung eine gesunde Lebensweise unterstützt.
Kalorienreduzierte und portionsgerechte Gerichte
Frische Produkte, milch- und glutenfrei
Saisonale Zutaten zur Förderung von Freude, Energie, Vitalität und Langlebigkeit
Verwendung von traditionellen Superfoods und TAIM-inspirierten Zutaten wie Olivenöl, Feigen, Kamelmilch, Sumach, Honig und Datteln
Menüs, die die Darmreinigung, eine saubere Ernährung, die mentale Gesundheit und die Gesundheit des Herzens unterstützen
Küche:
Im Einklang mit TAIM wird das kulinarische Erlebnis durch die Überzeugung untermauert, dass eine gesunde Ernährung eine gesunde Lebensweise unterstützt.
Kalorienreduzierte und portionsgerechte Gerichte
Frische Produkte, milch- und glutenfrei
Saisonale Zutaten zur Förderung von Freude, Energie, Vitalität und Langlebigkeit
Verwendung von traditionellen Superfoods und TAIM-inspirierten Zutaten wie Olivenöl, Feigen, Kamelmilch, Sumach, Honig und Datteln
Menüs, die die Darmreinigung, eine saubere Ernährung, die mentale Gesundheit und die Gesundheit des Herzens unterstützen
Zimmer
Die hellen, modernen Zimmer sind in folgende Kategorien aufeteilt: Serenity Grand Deluxe Rooms mit privater Terrasse inkl. Plungepool, die geräumigeren Serenity Junior Suiten, die Shinan Suiten bieten zwei Schlafzimmer sowie eine private Sauna und einen Pool im Garten, die exklusiven Qafaf Suiten mit drei Schlafzimmern bieten Meersicht und sind zusätzlich mit einem grossen Infinitypool ausgestattet. Die Zimmer im Discovery-Teil sind in folgende Kategorien aufgeteilt: Die Discovery Superior Rooms liegen im Parterre oder im ersten Stock, Discovery Deluxe Rooms mit Sicht über die Lagune, Discovery Deluxe Garden View Rooms mit Sicht auf den wunderschönen Garten, die geräumigeren Junior Suiten, die grosszügigen Discovery One Bedroom Suiten bieten zusätzlich ein geräumiges Wohnzimmer. WiFi kostenfrei in allen Kategorien.
Gratis-Sport
Drei Fitnesscenter mit einer grossen Pallette an verschiedenen Angeboten. Yoga, Meditation, Stretching, Pilates, Padel Court, Wassergymnastik, Klangheilung und vieles mehr. Sie finden für Jedermann das passende Angebot, sei es für schwangere Frauen, Kinder, geübte Sportler oder Einsteiger.
Sport gegen Gebühr
Privatstunden werden gegen eine zusätzliche Gebühr angeboten.
Kinder
Das Resort bietet vier Kinderbereiche für verschiedene Altersgruppen, ein Kinder-Spa und eine Vielzahl täglicher, kostenloser Aktivitäten im Innen- und Aussenbereich.
Preis auf Anfrage
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