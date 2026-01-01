Das ruhig gelegene Wellness-Resort, ein wegweisendes Reiseziel im nahen Osten, liegt an der Nordküste von Qatar, ca. 10 Fahrminuten von der Ortschaft Al Ruwais entfernt. Das Resort verfügt über 180 Zimmer und Suiten in zwei unterschiedlichen, aber miteinander verbundenen Wellness-Erlebnissen: Zulal Serenity und Zulal Discovery. Zulal Serenity ist eine Oase nur für Erwachsene, die für einen besinnlichen und achtsamen Wellness-Aufenthalt konzipiert wurde, während Zulal Discovery Gäste aller Altersgruppen, insbesondere Familien, willkommen heisst, um neue Kräfte zu sammeln.

Auf einer Fläche von 280.000 Quadratmetern widmet sich das Resort der körperlichen, geistigen und emotionalen Gesundheit. In den vier Restaurants stehen Gesundheit, Frische und Nachhaltigkeit im Vordergrund. Das Hotel bietet mehrere Pools und ein breites Spektrum an Therapien, Wellness-Behandlungen und kostenlosen täglichen Aktivitäten. Um die digitale Entgiftung zu fördern, bietet das Resort Wi-Fi nur in den Zimmern.