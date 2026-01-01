Sheraton Grand Doha Resort & Convention Hotel
Doha
Beschreibung
Einleitung
Nach Komplettrenovation erstrahlt das 5*-Strandhotel, welches in der West Bay liegt, im neuen Glanz mit seinem 70 Hektar grossen Garten und schönem Privatstrand mit spektakulärer Sicht auf die Corniche und den Arabischen Golf, insgesamt 9 Restaurants und Lounges (unter anderem Steakhouse, libanesisch, italiensich, Irish Pub), Swimmingpool, Kinderpool, Fitness-Center, Coiffeur, Business-Center und WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.
Angebot
Sauna, Dampfbad und Massagen.
Zimmer
Die Deluxe-Zimmer (40 m2) mit eigenem Balkon bieten Stadt, Garten- oder eingeschränkte Meersicht sowie Minibar, Tee- und Kaffeekocher, Nespresso-Maschine und WiFi kostenfrei. Die Club-Zimmer (40 m2) mit Stadt, Garten- oder Meersicht bieten zusätzlich ganztägig Zugang zur Sheraton Club Lounge und die Junior Suiten (75-80 m2) mit separatem Wohnzimmer und noch grösserem Balkon ebenfalls über Lounge-Zugang und WiFi kostenfrei. Weitere Suite-Kategorien werden ebenfalls angeboten.
Gratis-Sport
Fitness-Center, Swimmingpool, Jogging Track, Volleyball, Squash, Tennis, Basketball.
Sport gegen Gebühr
Personal Training, Aerobic-Kurse.
Preis auf Anfrage
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