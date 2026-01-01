Nach Komplettrenovation erstrahlt das 5*-Strandhotel, welches in der West Bay liegt, im neuen Glanz mit seinem 70 Hektar grossen Garten und schönem Privatstrand mit spektakulärer Sicht auf die Corniche und den Arabischen Golf, insgesamt 9 Restaurants und Lounges (unter anderem Steakhouse, libanesisch, italiensich, Irish Pub), Swimmingpool, Kinderpool, Fitness-Center, Coiffeur, Business-Center und WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.