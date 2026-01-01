The Grand Lux Hotel Doha
Doha
Beschreibung
Einleitung
Das Haus der unteren Mittelklassehotel liegt im Herzen Dohas, in der Al Sadd Gegend, unweit der versch. Sehenswürdigkeiten der qatarischen Haupstadt und zum Hotel gehören Restaurant, Coffee Shop, Bar & Shisha, Swimmingpool mit Pool Bar, Fitnesscenter sowie WiFi kostenfrei in öffentl. Bereichen.
Zimmer
Die modernen und komfortablen Deluxe-Zimmer (25-30 m2) verfügen über Badezimmer mit Badewanne und Dusche, TV, Safe, Minibar, Tee- und Kaffeekocher sowie WiFi kostenfrei. Die Executive-Zimmer (25-30 m2) zusätzlich über ganztägigen Zugang zur Executive Lounge mit kostenfreien Snacks und Getränken tagsüber. Ebenfalls werden noch grosszügigere Grand Suiten angeboten.
Unterhaltung
Bar & Shisha.
Gratis-Sport
Fitnesscenter.
Preis auf Anfrage
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