Das Haus der unteren Mittelklassehotel liegt im Herzen Dohas, in der Al Sadd Gegend, unweit der versch. Sehenswürdigkeiten der qatarischen Haupstadt und zum Hotel gehören Restaurant, Coffee Shop, Bar & Shisha, Swimmingpool mit Pool Bar, Fitnesscenter sowie WiFi kostenfrei in öffentl. Bereichen.