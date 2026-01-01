Beschreibung

Einleitung Die Anlage im arabischen Stil, direkt am Strand und geführt von Ritz-Carlton, lässt die alte Tradition aufleben. Schöne Innenhöfe und verwinkelte Gebäude, traditionelles Dekor gepaart mit modernem Komfort überall. 174 Zimmer und Suiten, 3 Restaurants (unter anderem international und persisch), Café, Lobby Lounge, Cigar Lounge, 2 Swimmingpools mit Poolbar und Restaurant sowie 1 Kinderpool, Six Senses Spa, Coiffeur, Business-Center, Fitness-Center, Boutiquen und WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.

Angebot Riesiger Sharq Village Spa (6500 m²), welcher die verschiedensten Behandlungen und Massagen anbietet, sowie Sauna, Hammam, Dampfbad.

Zimmer Die geräumigen und luxuriösen Deluxe Resort Zimmer (48 m2) im arabischen Stil mit Sicht über das Resort sowie Balkon bieten Bad, Dusche/WC, Minibar, TV, Telefon, Fön, Safe, Tee- und Kaffeekocher sowie WiFi kostenfrei. Die Deluxe Sea View Zimmer (48 m2) bieten zusätzlich Sicht auf den Golf und die noch grosszügigeren King Suiten (104 m2) einen separaten Wohnraum. Weitere Suite-Kategorien werden ebenfalls angeboten.

Gratis-Sport Fitness-Center, Swimmingpool.