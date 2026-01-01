Das luxuriöse Lifestyle-Hotel mit seinem futuristischen, modernen Design bietet 2 Restaurants, La Maison du Caviar, Living Room (Lounge), Wahm (Pool Lounge), W Café, Swimming Pool mit Unterwassermusik und Cabanas, WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen, Teuscher Schokoladenshop, W the store by Plum und Coiffeur.

Die Spectacular-Zimmer (42 m2) bieten Sicht auf den Arabischen Golf, modernstes in-room-Entertainment mit TV/DVD/CD-Player, iPod-Anschluss und Munchie Box. Die Marvelous-Zimmer auf der 12. und 15. Etage mit Aussicht auf die West Bay bieten zusätzlich Zugang zur WIP Lounge, WiFi kostenfrei, Bliss Spa VIP Hygieneprodukte. Weitere Suite-Kategorien werden ebenfalls angeboten.