Die insgesamt 8 wunderschönen, authentischen Häuser mit ihrer besonderen Architektur stammen ursprünglich aus den 30er Jahren und liegen inmitten des traditionellen Souq Waqif, welcher besonders abends mit seinen vielen Restaurants, Boutiquen und Marktgeschäften sehr belebt ist und von Einheimischen wie auch Touristen rege genutzt wird. Die insgesamt 8 Hotels bieten insgesamt 8 Restaurants und WiFi kostenfrei.

Die Zimmer und Suiten stellen eine gelungene Mischung aus Tradition und Moderne dar. Unterschieden wird zwischen Standard-, Superior- und Deluxe-Zimmern, wobei die Deluxe-Kategorie teilweise über einen privaten Balkon mit Blick auf den Souq Waqif verfügt. Ebenfalls werden noch grosszügigere Zimmer und Suiten angeboten. Alle Zimmer und Suiten bieten sehr viel Komfort, sind modern ausgestattet inklusive TV, Tee- und Kaffeekocher, Minibar, Butlerservice und WiFi kostenfrei.