Sealine Beach A Murwab Resort
Doha
Beschreibung
Einleitung
Die grüne Anlage liegt direkt am langezogenen Sandstrand und verbindet gekonnt Elemente der arabischen Architektur mit modernen westlichen Elementen. 95 Zimmer, Suitenm, Chalets und Villen, 3 Restaurants (qatarisch-mexikanisch, italienisch, Burger-Seafood), Lounge mit Snacks und Getränken, Shisha Lounge, 2 Pools und 1 Kinderpool, Spa, Fitnessraum, Spielplatz, Boutique.
Angebot
Inara Spa mit diversen Behandlungen und Massage gegen Gebühr
Zimmer
Die modernen, geräumigen Standard Zimmer (36 m2) sind hell und mit wenigen Farbakzenten versehen, verfügen über Balkon oder Terrasse mit Sicht über den Pool, Garten und aufs Meer, bieten Dusche/WC, Minibar, TV, Safe, Tee- und Kaffeekocher, Klimaanlage sowie WiFi kostenfrei. Die grosszügigeren Al Bahr Chalets (77 m2) mit 2 Schlafzimmern bieten zusätzlich ein Wohnzimmer, Kitchenette, Terrasse mit Grill und direktem Zugang zum Strand. Weitere Suiten und Villen auf Anfrage.
Gratis-Sport
Fitness-Center, Tennis, Basketball, Fussball, Cricket, Tischtennis, Beach Volleyball
Sport gegen Gebühr
Jetski, Banana-Boot, Fly-Board, Drachenboot, Tauchen
Kinder
Kinderpool, Spielplatz
Preis auf Anfrage
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