Die grüne Anlage liegt direkt am langezogenen Sandstrand und verbindet gekonnt Elemente der arabischen Architektur mit modernen westlichen Elementen. 95 Zimmer, Suitenm, Chalets und Villen, 3 Restaurants (qatarisch-mexikanisch, italienisch, Burger-Seafood), Lounge mit Snacks und Getränken, Shisha Lounge, 2 Pools und 1 Kinderpool, Spa, Fitnessraum, Spielplatz, Boutique.

Die modernen, geräumigen Standard Zimmer (36 m2) sind hell und mit wenigen Farbakzenten versehen, verfügen über Balkon oder Terrasse mit Sicht über den Pool, Garten und aufs Meer, bieten Dusche/WC, Minibar, TV, Safe, Tee- und Kaffeekocher, Klimaanlage sowie WiFi kostenfrei. Die grosszügigeren Al Bahr Chalets (77 m2) mit 2 Schlafzimmern bieten zusätzlich ein Wohnzimmer, Kitchenette, Terrasse mit Grill und direktem Zugang zum Strand. Weitere Suiten und Villen auf Anfrage.