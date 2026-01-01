Das Hotel verfügt über schön eingerichtete Zimmer und Suiten, 11 Restaurants, 5 Bars, Coffee Shop, Nachtclub «Qube», Aussen- und Innenpool, verschiedene Shops, Coiffeur und Business-Center.

Die Standard- sowie Deluxe-Zimmer, welche etwas grösser sind und zusätzlich über eine separate Sitzecke und jeweils im arabischen, zeitgenössischen, indischen oder japanischen Stil eingerichtet sind, verfügen allesamt über TV, WiFi kostenfrei, Kaffekocher, Safe, gratis Tageszeitung.