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Radisson BLU Doha

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Doha

Beschreibung

Einleitung
Das Hotel verfügt über schön eingerichtete Zimmer und Suiten, 11 Restaurants, 5 Bars, Coffee Shop, Nachtclub «Qube», Aussen- und Innenpool, verschiedene Shops, Coiffeur und Business-Center.
Angebot
Sauna, Dampfbad, Behandlungszimmer (Massagen gegen Gebühr).
Zimmer
Die Standard- sowie Deluxe-Zimmer, welche etwas grösser sind und zusätzlich über eine separate Sitzecke und jeweils im arabischen, zeitgenössischen, indischen oder japanischen Stil eingerichtet sind, verfügen allesamt über TV, WiFi kostenfrei, Kaffekocher, Safe, gratis Tageszeitung.
Gratis-Sport
Fitness-Center, Squash, Tennis, Badminton, Basketball, Volleyball.
Preis auf Anfrage

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