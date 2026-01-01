Omans Höhepunkte ab Muscat
Omans Höhepunkte ab Muscat
Preis auf Anfrage
ab/bis Muscat
Highlights:
- Die faszinierende Oasenstadt Birkat Al Mauz
- Der traditionelle Markt in Nizwa
- Al Hoota Höhlen
- Schildkröten besichtigen in Ras Al Jinz
- Schöner Küstenort Quriyat
6 Tage / 5 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Muscat
Ankunft in Muscat. Transfer zum Hotel. Übernachtung in Muscat.
2. Tag Muscat (F)
Übernahme Mietwagen im Hotel. Heute empfehlen wir Ihnen eine Besichtigung der Hauptstadt Muscat mit ihren vielen Sehenswürdigkeiten wie die Sultan Qaboos Grand Moschee. Übernachtung in Muscat.
3. Tag Nizwa (F)
Heute geht's weiter ins Landesinnere in die ehemalige Hauptstadt Nizwa. Auf dem Weg dorthin lohnt sich eine Besichtigung der Oasenstadt Birkat Al Mauz. Zusätzlich empfiehlt sich ein Besuch der nahe gelegenen Festung Jabrin sowie auf dem Rückweg nach Nizwa ein Fotostopp bei der riesigen Festung von Bahla. Übernachtung in Nizwa.
4. Tag Wahiba Sands (F, A)
Nach dem Frühstück fahren Sie zum Souk nach Nizwa. Bei einem Bummel durch den interessanten Markt können Sie viele schöne Geschäfte erkunden und das ein oder andere Schnäppchen machen. Zudem sollten Sie in jedem Falle die Festung erklimmen, denn von ganz oben bietet sich Ihnen eine wunderschöne Aussicht auf Nizwa und die herumliegende Gegend. Anschliessend bietet sich z. B. die Möglichkeit die Al Hoota-Höhlen zu besuchen.
Anschliessend Weiterfahrt bis Al Mintirib, wo Sie ihr Auto an der Shell Tankstelle parken und von dort aus mit einem 4x4-Fahrzeug knapp 30 km in die Wüste hinein in Ihr Camp transferiert werden. Im Wüstencamp besteht die Möglichkeit eine kurze Kameltour zu machen und von einer Sanddüne aus den wunderschönen Sonnenuntergang live mitzuerleben. Übernachtung in den Wahiba Sands.
5. Tag Ras Al Jinz (F)
Nach dem Frühstück Transfer aus der Wüste hinaus. Mit dem eigenen Wagen fahren Sie nun weiter bis ins Wadi Bani Khalid. Diese wunderschöne Oase bietet sich für ein Picknick sowie eine kurze, nasse Abkühlung an. Nun fahren Sie weiter Richtung Küste bis zur Stadt Sur, welche eine lange Tradition als Seefahrerstadt pflegt. Hier bietet sich ein Besuch der lokalen Dhow-Werft an. Anschliessend Fahrt die Küste entlang weiter bis nach Ras Al Jinz. Am Abend entdecken Sie das Wasserschildkröten Reservat und beobachten die riesigen Tiere bei ihrer Eiablage (2. Möglichkeit um 4.00 Uhr am nächsten Morgen). Übernachtung in Ras Al Jinz.
6. Tag Muscat (F)
Nun geht es die spektakuläre und gut ausgebaute Küstenstrasse entlang zurück nach Muscat. Auf dem Weg dorthin empfiehlt sich die Besichtigung des Bibi-Miriam- Mausoleums und Bimah Sinkhole, ein mit Wasser gefüllter Krater, sowie der Besuch des Küstenorts Quriyat. Weiterfahrt nach Muscat. Rückflug in die Schweiz oder Badeferienverlängerung.
Im Preis inbegriffen:
- 5 Tage Mietwagen Kat. A
- Transfers Al Mintirib-Wüstencamp und zurück
- Schildkrötenbeobachtung in Ras Al Jinz
- Eintritt Turtle Museum Ras Al Jinz
- Während Ramadan und in den Sommermonaten nicht empfohlen.
- Wir empfehlen Kunden, welche über relativ wenig Erfahrung mit Selbstfahrer- Rundreisen verfügen, ein GPS-Navigationsgerät zu buchen.
Preise
6 Tage / 5 Nächte Preis auf Anfrage