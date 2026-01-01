Oman zum Kennenlernen ab Muscat

1 . Tag Muscat Ankunft in Muscat und Transfer ins Hotel. Übernachtung in Muscat.

2 . Tag Muscat / Nakhl (F, A) Besuch der eindrücklichen Sultan Qaboos Moschee in Muscat und danach Weiterfahrt nach Nakhl und Besichtigung des dortigen Forts. Anschliessend Fahrt zurück nach Muscat wo Sie das Bait Al Zubair Museum und den Markt von Muttrah besuchen. Übernachtung Muscat.

3 . Tag Muscat / Quriyat / Bimah Sinkhole / Wadi Shab / Sur (F, A) Fahrt der Küste entlang mit Zwischenstop in Quriyat, Bimah Sinkhole, Fins Beach sowie Wadi Shab (oder Wadi Tiwi) bis nach Sur. Übernachtung in Sur.

4 . Tag Sur / Wadi Bani Khalid / Wahiba Sands (F, A) Besuch Dhow-Werft in Sur bevor es weitergeht zur wunderschönen Oase Wadi Bani Khalid (mit Bademöglichkeit) und anschliessend über die hohen Sanddünen bis zu Ihrem Wüstencamp. Übernachtung Wahiba Sands.

5 . Tag Wahiba Sands / Ibra / Jabreen / Nizwa (F, A) Fahrt hinaus aus der Wüste bis nach Ibra wo Sie den Frauenmarkt besuchen. Anschliessend Weiterfahrt und Besichtigung der Festung von Jabreen bevor Sie in der früheren Hauptstadt Nizwa ankommen. Übernachtung in Nizwa.

6 . Tag Nizwa / Al Hamra / Jebel Shams / Nizwa (F, A) Nach dem Frühstück Besichtigung der Oasenstadt Nizwa mit seiner imposanten Festung bevor es hinauf nach Al Hamra und noch weiter nach Jebel Shams, dem Grand Canyon des Oman, geht. Anschliessend Fahrt zurück nach Nizwa. Übernachtung in Nizwa.

7 . Tag Nizwa / Muscat (F, A) Besuch des Viehmarkts in Nizwa und anschliessend Besuch von Birkat Al Mauz. Weiterfahrt nach Muscat mit "Muscat by night"-Tour und anschliessendem Abschiedsessen im traditionellen Restaurant. Transfer zum Flughafen und Rückreise in die Schweiz oder Badeferienverlängerung in Muscat oder Salalah.