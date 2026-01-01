Omanische Exklave Musandam ab Muscat
Omanische Exklave Musandam ab Muscat
Preis auf Anfrage
ab Muscat bis Muscat / Dubai
Highlights:
- Das Norwegen der Golfregion
- Spektakuläre Gebirgssafari
- Dhow-Bootstour
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Musandam
Am Morgen Flug nach Khasab. Fahrt im Geländewagen durch eine herrliche Bergwelt zum Jebel Harim (2087 m ü. M.). Dies ist die Heimat des Shihuh Stammes. Übernachtung in Khasab.
2. Tag Fjorde von Musandam (F)
Ganztägige Bootstour mit einer Dhow entlang der spektakulären Fjorde, versteckten Dörfer und einsamen Strände. Schwimmen oder Schnorcheln im glasklaren Wasser. Übernachtung in Khasab.
3. Tag Muscat / Dubai (F)
Flug nach Muscat oder Fahrt nach Dubai (je nach Variante).
Im Preis inbegriffen:
- 2 Nächte mit Frühstück
- City Tour Khasab an Tag 1 (1/2 Tag)
- Ausflug in die Berge an Tag 1 (1/2 Tag)
- Englisch sprechender Driver/Guide
- Kosten für UAE Exit Fee sowie Oman Visa
Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage