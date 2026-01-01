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Omanische Exklave Musandam ab Muscat

Eine der schönsten und unbekanntesten Regionen der Arabischen Halbinsel.
Omanische Exklave Musandam ab Muscat
Preis auf Anfrage
ab Muscat bis Muscat / Dubai
Highlights:
- Das Norwegen der Golfregion
- Spektakuläre Gebirgssafari
- Dhow-Bootstour
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Musandam

Am Morgen Flug nach Khasab. Fahrt im Geländewagen durch eine herrliche Bergwelt zum Jebel Harim (2087 m ü. M.). Dies ist die Heimat des Shihuh Stammes. Übernachtung in Khasab.

2. Tag Fjorde von Musandam (F)

Ganztägige Bootstour mit einer Dhow entlang der spektakulären Fjorde, versteckten Dörfer und einsamen Strände. Schwimmen oder Schnorcheln im glasklaren Wasser. Übernachtung in Khasab.

3. Tag Muscat / Dubai (F)

Flug nach Muscat oder Fahrt nach Dubai (je nach Variante).

Im Preis inbegriffen:
Flug ab/bis Muscat oder Flug Muscat-Khasab, Fahrt Khasab-Dubai/Ajman/Sharjah/Ras Al Khaimah
  • 2 Nächte mit Frühstück
  • City Tour Khasab an Tag 1 (1/2 Tag)
  • Ausflug in die Berge an Tag 1 (1/2 Tag)
  • Englisch sprechender Driver/Guide
  • Kosten für UAE Exit Fee sowie Oman Visa

Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage

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