Mövenpick Resort & Spa Dead Sea
Totes Meer
Beschreibung
Einleitung
Zimmer und Suiten, die meisten in den zweistöckigen dorfähnlichen Bauten im lokalen Stil, verbunden durch den üppigen Garten, gemütliche Plätze und Gässchen. Geschmackvolle Lobby, 9 verschiedene Restaurants, Bars und Cafés, Lounge mit Infinity Pool und künstlichem Sandstrand, Boutique, 3 Pools (2 geheizt im Winter), Zara-Spa und Open-Air-Theater. Privater Küstenabschnitt mit Kieselstrand in einer kleinen Bucht (ca. 600 m vom Hauptgebäude) und WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.
Angebot
Das Zara-Spa (6000 m2) ist eine Oase der Ruhe und Erholung. Das dem Hotel angegliederte Wellnesscenter verfügt über die besten Einrichtungen. Das Angebot ist äusserst vielseitig und bietet nebst diversen Bädern unter anderem eine Vielzahl von Massagen, Hautbehandlungen, Schlammbäder, Gesundheits- und Schönheitsberatungen. Diverse Pauschalangebote oder Einzelleistungen können bei uns vorreserviert werden. Das Therapiezentrum bietet verschiedene Behandlungen mit den neuesten Technologien an.
Zimmer
Die ca. 30 m2 grossen Standard Zimmer verfügen über Bad, Dusche, WC, Fön, TV, Telefon, WiFi kostenfrei, kostenlose Minibar (nur Softdrinks), Klimaanlage, Safe und teilweise Balkon, Tee- und Kaffeekocher. Diese Zimmer befinden sich im Hauptgebäude und haben alle Bergsicht. Die Superior Zimmer sind grösser als die Standard Zimmer und befinden sich im Village-Teil sowie im Hauptgebäude und verfügen über Balkon oder Terrasse und eine Sitzecke.
Die Deluxe Zimmer bieten noch mehr Platz und befinden sich ebenfalls im Village-Teil. Die Premium Zimmer sind etwas grösser als die Deluxe Zimmer, im Village gelegen, bieten Poolsicht und Zugang zu einem privaten Pool und Jacuzzi. Die Beach Zimmer befinden sich direkt am Strand. Diverse Suiten bieten noch zusätzlichen Luxus.
Unterhaltung
Livemusik, Bauchtänzerin.
Gratis-Sport
Fitness-Center.
Sport gegen Gebühr
2 Tennisplätze (Flutlicht), Massagen, Solarium, Sauna, Jacuzzi im Zara-Spa.
Kinder
Kinderpool, Spielplatz, Kids Club (gegen Bezahlung).
ab CHF 124.– / pro Person
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