Die ca. 30 m2 grossen Standard Zimmer verfügen über Bad, Dusche, WC, Fön, TV, Telefon, WiFi kostenfrei, kostenlose Minibar (nur Soft­drinks), Klimaanlage, Safe und teilweise Balkon, Tee­- und Kaffeekocher. Diese Zimmer befinden sich im Hauptgebäude und haben alle Bergsicht. Die Superior Zimmer sind grösser als die Standard Zimmer und befinden sich im Village-­Teil sowie im Hauptgebäude und verfügen über Balkon oder Terrasse und eine Sitzecke.

Die Deluxe Zimmer bieten noch mehr Platz und befinden sich ebenfalls im Village-­Teil. Die Premium Zimmer sind et­was grösser als die Deluxe Zim­mer, im Village gelegen, bieten Poolsicht und Zugang zu einem privaten Pool und Jacuzzi. Die Beach Zimmer befinden sich direkt am Strand. Diverse Suiten bieten noch zusätzlichen Luxus.