Alle Zimmer und Suiten haben eine Terrasse, Balkon oder Veranda mit Meersicht und verfügen über eine Minibar (nicht alkoholische Getränke, Bier, Snacks sind inklusive), WiFi kostenfrei und lokale Zeitung, Tee­ und Kaffeeko­cher, TV, Direktwahltelefon, Badezimmer mit Bad/WC, separate Dusche, Fön, Laptops und iPods auf Anfrage (gegen Gebühr). Die Ishtar Superior- und Deluxe Zimmer befinden sich im Parterre oder auf der 1.

Etage. Die Terrace Zimmer befinden sich auf der 1. oder 2. Etage und haben zusätzlich eine grosse Terrasse von 68 m2. Die Ishtar Suiten befinden sich alle im Parterre mit direktem Zugang zum Pool. Die Ishtar Spa Zimmer liegen auf der 2. Etage mit grosser Terrasse und Aussenjacuzzi. Diverse Suiten und die Ishtar Royal Villa mit privatem Pool und Jacuzzi bieten noch mehr Luxus.