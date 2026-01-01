Kempinski Hotel Ishtar
Totes Meer
Beschreibung
Einleitung
Die Anlage besteht aus den Ishtar Villen und dem Haupthotel. Der Ishtar Villen-Teil besteht aus 117, das Hauptgebäude aus 201 Zimmern und Suiten. Geschmackvolle Lobby, verschiedene Restaurants, Bars, mehrere Pools, Wellnesscenter, Fitnessraum, Konferenzräume, WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.
Angebot
Mit ca. 10’000 m2 ist dieser exklusive Spa der grösste im Nahen Osten. Mehr als 20 Behandlungszimmer, aussen gelegene Therapiebereiche, Hammam-Pool, Jacuzzi, WhatsuPool, Dampfbad, Ayurveda, asiatische Therapien, Schlamm und Salzbehandlungen, Sauna, Schönheitssalon.
Zimmer
Alle Zimmer und Suiten haben eine Terrasse, Balkon oder Veranda mit Meersicht und verfügen über eine Minibar (nicht alkoholische Getränke, Bier, Snacks sind inklusive), WiFi kostenfrei und lokale Zeitung, Tee und Kaffeekocher, TV, Direktwahltelefon, Badezimmer mit Bad/WC, separate Dusche, Fön, Laptops und iPods auf Anfrage (gegen Gebühr). Die Ishtar Superior- und Deluxe Zimmer befinden sich im Parterre oder auf der 1.
Etage. Die Terrace Zimmer befinden sich auf der 1. oder 2. Etage und haben zusätzlich eine grosse Terrasse von 68 m2. Die Ishtar Suiten befinden sich alle im Parterre mit direktem Zugang zum Pool. Die Ishtar Spa Zimmer liegen auf der 2. Etage mit grosser Terrasse und Aussenjacuzzi. Diverse Suiten und die Ishtar Royal Villa mit privatem Pool und Jacuzzi bieten noch mehr Luxus.
Kinder
Kinder-Lounge, Kinderplanschbecken
ab CHF 142.– / pro Person
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