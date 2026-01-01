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Amman Rotana

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Amman

Beschreibung

Einleitung
Zentral im neuen Stadtviertel Al Abdali gelegen ist das moderne Haus das erste "Wolkenkratzer"-Hotelgebäude in Jordanien, und bietet auf 50 Etagen und 188 Metern Höhe grosszügige und elegante Zimmer (41-49 m2) sowie Suiten (72-377 m2) mit der modernsten Ausstattung und Technik, 3 Restaurants, Bar-Lounge, Lobby Lounge Café, Outdoor Lounge, Pool Bar, 24h Zimmerservice, Bodylines Fitness & Wellness Club, Meeting- u. Veranstaltungseinrichtigungen sowie WiFi kostenfrei.
ab CHF 148.– / pro Person

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