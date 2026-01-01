Gutes Mittelklassehotel an zentraler Lage, mit 2 Restaurants (international, Tex-Mex) und 3 Bars/Lounges, Aussenpool, Fitness-Center, Wellnessbereich, Businesscenter, Schönheitssalon/Coiffeur und WiFi kostenfrei. Die Standard-Zimmer (15-20 m2) sind im klassisch-eleganten Stil eingerichtet und verfügen über Bad/Dusche, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, TV, Safe (an der Rezeption) Fön und WiFi kostenfrei. Weitere Zimmer- und Suitekategorien auf Anfrage.