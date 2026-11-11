Die insgesamt 165 Zimmer, Suiten und Chalets sind stilvoll und hochwertig eingerichtet. Die King Standard City View Zimmer (38 m²) bieten Blick auf das Sayq-Plateau. Die King Standard Canyon View Zimmer (38 m²) verfügen über ein Sofabett und bieten eine herrliche Aussicht auf die Berglandschaft und den Canyon.



Die geräumigen One Bedroom Balcony Chalets Canyon View (116 m²) verfügen über einen Balkon mit Panoramablick.

Die One Bedroom Chalets Canyon View Private Pool (123 m²) bieten zudem einen privaten Pool. Für Familien oder gemeinsam reisende Gäste stehen verschiedene Two Bedroom Suiten und Chalets (200–275 m²) zur Verfügung, teilweise mit grosszügiger Terrasse und privatem Pool.