Hotel Indigo Jabal Akhdar Resort & Spa
Jebel Akhdar
Beschreibung
Einleitung
Das luxuriöse Resort auf dem Sayq-Plateau verbindet moderne Architektur mit traditionellen omanischen Elementen. Natürliche Materialien, warme Farbtöne und stilvolle Einrichtung prägen die Anlage mit herrlichem Blick auf die umliegende Berglandschaft und tiefen Schluchten. Das Restaurant Za'atar serviert internationale und omanische Spezialitäten, während die Vue Rooftop Lounge & Bar mit Panoramablick, Cocktails und Gerichten aus dem Holzofen begeistert. Das Café Wadi Habib bietet Kaffeespezialitäten, kleine Köstlichkeiten und Glace. Ein temperaturregulierter Infinity-Pool mit Blick auf die Berge rundet das Angebot ab. WiFi kostenfrei.
Angebot
Das über 3000 m² grosse Jala Spa & Wellness bietet verschiedene Behandlungsräume, Paar-Suiten, Hammam, beheizte Indoor-Vitality-Pools, Sauna, Dampfbad, Jacuzzi, Kaltwasserbecken sowie Himalaya-Salzruheräume. Grosse Auswahl an Massagen, Schönheitsbehandlungen und Wellness-Anwendungen.
Zimmer
Die insgesamt 165 Zimmer, Suiten und Chalets sind stilvoll und hochwertig eingerichtet. Die King Standard City View Zimmer (38 m²) bieten Blick auf das Sayq-Plateau. Die King Standard Canyon View Zimmer (38 m²) verfügen über ein Sofabett und bieten eine herrliche Aussicht auf die Berglandschaft und den Canyon.
Die insgesamt 165 Zimmer, Suiten und Chalets sind stilvoll und hochwertig eingerichtet. Die King Standard City View Zimmer (38 m²) bieten Blick auf das Sayq-Plateau. Die King Standard Canyon View Zimmer (38 m²) verfügen über ein Sofabett und bieten eine herrliche Aussicht auf die Berglandschaft und den Canyon.
Die geräumigen One Bedroom Balcony Chalets Canyon View (116 m²) verfügen über einen Balkon mit Panoramablick.
Die One Bedroom Chalets Canyon View Private Pool (123 m²) bieten zudem einen privaten Pool. Für Familien oder gemeinsam reisende Gäste stehen verschiedene Two Bedroom Suiten und Chalets (200–275 m²) zur Verfügung, teilweise mit grosszügiger Terrasse und privatem Pool.
Unterhaltung
Vue Rooftop Lounge & Bar mit Panoramablick, Koch- und Mixology-Kurse, Tee- und Kaffeeverkostungen sowie Ausflüge und Aktivitäten in der Bergregion.
Gratis-Sport
Fitness-Center (24 Std.), temperaturregulierter Outdoor Infinity-Pool.
Sport gegen Gebühr
Geführte Wanderungen, Mountainbike-Touren, kulturelle Ausflüge und omanische Kochkurse.
Kinder
Green Mountain Adventurers Kids Club für Kinder von 3–11 Jahren mit kreativen Aktivitäten, Indoor-Kletterbereich, Spielen, Kinderkino und PS5-Spielstationen. Separater Teens Cave für Jugendliche von 12–17 Jahren mit Billard, Tischtennis, Darts, Gaming-Zone und Lounge. Kinderspielplatz vorhanden.
Preis auf Anfrage
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