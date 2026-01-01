Uganda Gorilla Safari ab Entebbe
Uganda Gorilla Safari ab Entebbe
ab CHF 3380.– / pro Person
ab/bis Entebbe
Highlights:
- Kurzreise - optimal für Kombinationen
- Berggorillas hautnah
- Wunderschöne Natur und Tierwelt
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Entebbe (M, A)
Anreise mit dem Flugzeug aus Enebbe zum Bwindi Impenetrable Nationalpark, dem Ausgangspunkt für den Besuch der vom Aussterben bedrohten Berggorillas.
2-3. Tag Bwindi (F, M, A)
Die perfekte Gelegenheit, um die bedrohten Berggorillas in freier Natur zu erleben. Die Begegnung mit den Gorillas ist ein unvergessliches und einzigartiges Erlebnis. Je nach Aufenthaltsort der Gorilla-Familien kann das Tracking ziemlich anstrengend sein. Ein ganzer Tag ist der Suche nach den Gorillas gewidmet. Am nächsten Tag können ein zweites Gorilla-Tracking, Vogelbeobachtungstouren, Naturspaziergänge oder Besuche beim Batwa-Stamm unternommen werden. Eine optimale Gelegenheit, um die wunderschöne Natur und die einheimische Bevölkerung näher kennenzulernen.
4. Tag Entebbe (F)
Nach dem Frühstück Rückreise zum Ausgangspunkt.
Im Preis inbegriffen:
- Safari im Geländefahrzeug mit Englisch sprechendem Fahrer/Guide
- Vollpension ausser an Tag 1 nur Mittag- und Abendessen sowie an Tag 4 nur Frühstück
- Jugendliche sind erst ab 15 Jahren für das Gorilla-Tracking zugelassen.
- Die Gorilla Permits müssen bei Buchung bezahlt werden. Bei einer Annullation entstehen 100% Spesen.
- Kosten für die Gorilla Permits.
Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 3380.– / pro Person