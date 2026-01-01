Uganda Gorilla Safari ab Entebbe

Bwindi (F, M, A)

Die perfekte Gelegenheit, um die bedrohten Berggorillas in freier Natur zu erleben. Die Begegnung mit den Gorillas ist ein unvergessliches und einzigartiges Erlebnis. Je nach Aufenthaltsort der Gorilla-Familien kann das Tracking ziemlich anstrengend sein. Ein ganzer Tag ist der Suche nach den Gorillas gewidmet. Am nächsten Tag können ein zweites Gorilla-Tracking, Vogelbeobachtungstouren, Naturspaziergänge oder Besuche beim Batwa-Stamm unternommen werden. Eine optimale Gelegenheit, um die wunderschöne Natur und die einheimische Bevölkerung näher kennenzulernen.