Grosse Uganda Safari ab Entebbe

1 . Tag Entebbe Transfer vom Flughafen in Entebbe zum Hotel.

2-3 . Tag Kibale (F, M, A) Nach dem Frühstück Fahrt zum Kibale Forest. Der Nationalpark eignet sich optimal für eine geführte Fusspirsch. Hier sind neben Schimpansen auch zehn weitere Primatenarten heimisch. Auch viele seltene Vogelarten lassen sich auf dem Nachmittagsspaziergang durch die Sumpfgebiete beobachten.

4-5 . Tag Queen Elizabeth (F, M, A) Fahrt durch eine faszinierende Landschaft zum Queen Elizabeth Nationalpark. Auf den Pirsch- und Bootsfahrten lassen sich zahlreiche Tiere beobachten. Unter anderem sieht man unzählige Flusspferde, Löwen und seltene Vogelarten.

6 . Tag Ishasha (F, M, A) Nach dem Frühstück Fahrt in den Süden des Nationalparks, in die Region von Ishasha. Dieser Teil des Nationalparks ist be­kannt für seine Bäume erklim­menden Löwen.

7-8 . Tag Bwindi (F, M, A) Nach der Morgenpirsch Fahrt durch eine schöne Landschaft in Richtung Süden. Der Bwindi Impenetrable National Forest ist der optimale Ausgangspunkt für Gorilla-Trackings, bei welchen die seltenen Tiere hautnah beobachtet werden können.

9 . Tag Lake Mburo (F, M, A) Fahrt zum landschaftlich sehr attraktiven Lake Mburo Nationalpark. Im Vergleich zu anderen Parks kann dieser auch aktiv zu Fuss, auf dem Pferderücken oder mit dem Fahrrad erkundet werden.

10 . Tag Entebbe (F) Nach dem Frühstück letzte Pirschfahrt. Anschliessend Rückfahrt nach Entebbe.