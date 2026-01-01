Grosse Uganda Safari ab Entebbe
Grosse Uganda Safari ab Entebbe
ab CHF 4825.– / pro Person
ab/bis Entebbe
Highlights:
- Tierwelt und Natur
- Schimpansentracking
- Berggorrilas hautnah
- Landschaftliche Vielfalt
10 Tage / 9 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Entebbe
Transfer vom Flughafen in Entebbe zum Hotel.
2-3. Tag Kibale (F, M, A)
Nach dem Frühstück Fahrt zum Kibale Forest. Der Nationalpark eignet sich optimal für eine geführte Fusspirsch. Hier sind neben Schimpansen auch zehn weitere Primatenarten heimisch. Auch viele seltene Vogelarten lassen sich auf dem Nachmittagsspaziergang durch die Sumpfgebiete beobachten.
4-5. Tag Queen Elizabeth (F, M, A)
Fahrt durch eine faszinierende Landschaft zum Queen Elizabeth Nationalpark. Auf den Pirsch- und Bootsfahrten lassen sich zahlreiche Tiere beobachten. Unter anderem sieht man unzählige Flusspferde, Löwen und seltene Vogelarten.
6. Tag Ishasha (F, M, A)
Nach dem Frühstück Fahrt in den Süden des Nationalparks, in die Region von Ishasha. Dieser Teil des Nationalparks ist bekannt für seine Bäume erklimmenden Löwen.
7-8. Tag Bwindi (F, M, A)
Nach der Morgenpirsch Fahrt durch eine schöne Landschaft in Richtung Süden. Der Bwindi Impenetrable National Forest ist der optimale Ausgangspunkt für Gorilla-Trackings, bei welchen die seltenen Tiere hautnah beobachtet werden können.
9. Tag Lake Mburo (F, M, A)
Fahrt zum landschaftlich sehr attraktiven Lake Mburo Nationalpark. Im Vergleich zu anderen Parks kann dieser auch aktiv zu Fuss, auf dem Pferderücken oder mit dem Fahrrad erkundet werden.
10. Tag Entebbe (F)
Nach dem Frühstück letzte Pirschfahrt. Anschliessend Rückfahrt nach Entebbe.
Im Preis inbegriffen:
- Vollpension ausser an Tag 1 ohne Mahlzeiten und an Tag 10 nur Frühstück
- Parkgebühren und Pirschfahrten
- Jugendliche sind erst ab 15 Jahren für das Gorilla-Tracking und ab 12 Jahren für das Schimpansen-Tracking zugelassen.
- Die Gorilla Permits müssen bei Buchung bezahlt werden. Bei einer Annullation entstehen 100% Spesen.
- Kosten für die Gorilla Permits.
Preise
10 Tage / 9 Nächte ab CHF 4825.– / pro Person