Höhepunkte Ugandas ab Entebbe

1 . Tag Kibale (M, A) Lange Fahrt von Entebbe durch die faszinierende Landschaft zum Kibale Forest. Auf dem Programm steht ein Schimpansentracking, bei dem diese Tiere aus der Nähe beobachtet werden können. Auch Vogelinteressierte kommen auf Spaziergängen durchs Sumpfgebiet auf ihre Kosten.

2 . Tag Kibale (F, M, A)

3-4 . Tag Queen Elizabeth (F, M, A) Fahrt durch die herrliche Umgebung zum Queen Elizabeth Nationalpark. Auf den Pirschfahrten und der Bootstour auf dem Kanal können viele Wildtiere wie unzählige Flusspferde, Löwen und seltene Vogelarten beobachtet werden.

5-6 . Tag Lake Mburo (F, M, A) Am Morgen Fahrt zum Lake Mburo Nationalpark, welcher für seine grossen Herden von Impalas, Zebras und Topis bekannt ist. Der Nationalpark lässt sich als einziger Nationalpark auch aktiv zu Fuss, auf dem Pferdesattel oder mit dem Bike erkunden. In der Region hat es Seen, Sumpfgebiete, Akazienwälder und weites Grasland. Dies ist auch der Grund dafür, weshalb der Park eine grosse Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten bietet.

7 . Tag Entebbe (F) Nach dem Frühstück fahren Sie zurück nach Entebbe. Unterwegs Besuch bei den bekannten Mpigi-Trommelmachern und kurzer Stopp beim Äquator.