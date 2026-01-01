Trekking Margherita Peak ab Entebbe
Trekking Margherita Peak ab Entebbe
ab CHF 4090.– / pro Person
ab/bis Entebbe
Highlights:
- Für erfahrene Bergsteiger
- Aufstieg auf 5109 m
- Atemberaubende Aussichten
- Vielseitige Vegetation
9 Tage / 8 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Entebbe
Transfer ins Hotel.
2. Tag Kisoro (F, M, A)
Lange Fahrt nach Kyanjuki auf 1450 Meter über Meer, dem Ausgangspunkt für das Trekking.
3. Tag Kalalama Camp (3147 m) (F, M, A)
Aufstieg durch die Wälder und weiter durch Bambuswälder bis zum Camp.
4. Tag Bugata Camp (4062 m) (F, M, A)
Der heutige Abschnitt führt durch ein Tal mit einer Vielfalt an Pflanzen- und Blumenarten.
5. Tag Hunwick's Camp (3874 m) (F, M, A)
Aufstieg zum Pass mit einer fantastischen Sicht. Danach leichter Abstieg durch dichte Vegetation und Mooslandschaften.
6. Tag Margherita Camp (4485 m) (F, M, A)
Nach wechselnden Auf- und Abstiegen wird das Camp zwischen zwei Felsen erreicht.
7. Tag Mt. Stanley (5109 m) (F, M, A)
Nach Mitternacht startet der letzte grosse Aufstieg, der nur erfahrenen Bergsteigern empfohlen wird.
8. Tag Kiharo Camp (3518 m) (F, M, A)
Einige Auf- und Abstiege durch wechselnde Landschaften.
9. Tag Entebbe (F)
Früher Abstieg und anschliessend Transfer nach Entebbe.
Im Preis inbegriffen:
- Vollpension ausser an Tag 1 ohne Mahlzeiten sowie an Tag 9 nur Frühstück
- Trekking Guide
- Aktivitäten gemäss Programm
- Ohne den Margherita Peak ist das Trekking auch ohne Bergsteigerfahrung möglich. Voraussetzung sind eine gute körperliche Verfassung und die Bereitschaft zum Verzicht auf Komfort in den Berghütten.
Preise
9 Tage / 8 Nächte ab CHF 4090.– / pro Person