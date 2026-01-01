Trekking Margherita Peak ab Entebbe

1 . Tag Entebbe Transfer ins Hotel.

2 . Tag Kisoro (F, M, A) Lange Fahrt nach Kyanjuki auf 1450 Meter über Meer, dem Ausgangspunkt für das Trekking.

3 . Tag Kalalama Camp (3147 m) (F, M, A) Aufstieg durch die Wälder und weiter durch Bambuswälder bis zum Camp.

4 . Tag Bugata Camp (4062 m) (F, M, A) Der heutige Abschnitt führt durch ein Tal mit einer Vielfalt an Pflanzen- und Blumenarten.

5 . Tag Hunwick's Camp (3874 m) (F, M, A) Aufstieg zum Pass mit einer fantastischen Sicht. Danach leichter Abstieg durch dichte Vegetation und Mooslandschaften.

6 . Tag Margherita Camp (4485 m) (F, M, A) Nach wechselnden Auf- und Abstiegen wird das Camp zwischen zwei Felsen erreicht.

7 . Tag Mt. Stanley (5109 m) (F, M, A) Nach Mitternacht startet der letzte grosse Aufstieg, der nur erfahrenen Bergsteigern empfohlen wird.

8 . Tag Kiharo Camp (3518 m) (F, M, A) Einige Auf- und Abstiege durch wechselnde Landschaften.

9 . Tag Entebbe (F) Früher Abstieg und anschliessend Transfer nach Entebbe.