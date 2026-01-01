Wandern in Uganda ab Entebbe

1 . Tag Entebbe Ankunft in Entebbe und Transfer ins Hotel.

2 . Tag Kasese (F, M, A) Lange Fahrt durch die schöne Landschaft nach Kasese zum Basishotel.

3-4 . Tag Rwenzori (F, M, A) Auf diesem zweitägigen Trekking entdecken Sie ein noch unberührtes Gebiet. Es wird mit einem Aufstieg durch die teilweise dichte Vegetation zum Kalalama Camp auf 3134 m gestartet, wo die wunderschöne Aussicht über den Lake Edward und den Queen Elizabeth Nationalpark bewundert werden kann. Am nächsten Tag folgt der Abstieg durch unberührte Wälder, wo viele seltene Vogelarten beobachtet werden können.

5-6 . Tag Bwindi (F, M, A) Die perfekte Gelegenheit, die seltenen Berggorillas in freier Natur zu erleben. Die Begegnung mit den Gorillas ist ein unvergessliches Erlebnis, welches Sie auf keinen Fall verpassen dürfen.

7 . Tag Lake Mburo (F, M, A) Dieser Nationalpark ist bekannt für seine grossen Herden von Impalas, Zebras und Topis. Der Nationalpark lässt sich, als einziger Nationalpark auch aktiv zu Fuss, auf dem Pferdesattel oder mit dem Bike erkunden.

8 . Tag Entebbe (F) Rückfahrt nach Entebbe. Unterwegs Besuch bei den Mpigi Trommelmachern und kurzer Halt beim Äquator.