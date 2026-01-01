Botswana Bike Safari ab Maun

1 . Tag Kazikini Camp Nach Ihrer Ankunft am Flughafen Maun werden Sie von Ihrem Safari-Guide begrüsst. Er hilft Ihnen, Ihr Bike und Gepäck auf den Anhänger zu laden. Gemeinsam fahren Sie in einem Safari-Fahrzeug zum mobilen Safari- Camp, das etwa 1,5 Stunden südlich des Moremi-Wildschutzgebiets liegt. Im Camp angekommen, können Sie sich bei einer Erfrischung und einem kleinen Imbiss entspannen und Ihr Bike zusammenbauen. Anschliessend erwartet Sie eine warme Dusche und ein köstliches Abendessen am knisternden Feuer.

2 . Tag Kazikini Camp Sie starten Ihre Biketour vom Camp aus und folgen einer Route durch Wald und Ebenen entlang von Elefantenpfaden. Elefanten sind natürliche Wegbereiter, und es macht Spass, ihren Pfaden durch Mophane-Wälder zu folgen. Die Fahrt dauert etwa 5-6 Stunden, einschliesslich Pausen für Snacks und Begegnungen mit Wildtieren. Sie kehren rechtzeitig zum Mittagessen, einer Siesta und zur Überprüfung der Bike ins Camp zurück. Am Nachmittag planen Sie eine Pirschfahrt, an dem Sie den Sonnenuntergang geniessen können, bevor Sie zum Abendessen ins Camp zurückkehren.

3 . Tag Tshaa Camp Heute fahren Sie mit Ihrem Bike zu einem neuen Campingplatz. Sie biken von Sankuyo zum Mababe-Gebiet. Die Route führt entlang von Elefantenpfaden und Jeep-Spuren durch Wälder, Grasland und entlang des Khwai-Flusses. Die Fahrzeit beträgt etwa 5-6 Stunden. Ihr Ziel ist ein Camp am Ufer des Khwai-Flusses im Mababe-Gebiet. Nach dem Mittagessen haben Sie die Möglichkeit, bequem mit dem Safari-Fahrzeug zu Ihrem nächsten Camp zu gelangen.

4 . Tag Tshaa Camp Wenn Sie bei Sonnenaufgang aufwachen, erwartet Sie möglicherweise der Höhepunkt Ihrer Reise! Sie biken auf uralten Elefantenpfaden durch weite Ebenen und Mopane- Wälder und folgen den Spuren der Giganten. Unterwegs haben Sie die Chance, Elefanten, Büffel, Giraffen und sogar Löwen zu sehen. Die Fahrt dauert 6 bis 7 Stunden, abhängig von Ihren Tierbeobachtungen. Nach dieser beeindruckenden Tour kehren Sie zum Camp zurück, wo ein gemütliches Mittagessen und ein entspannter Nachmittag unter den Mopane-Bäumen auf Sie warten.

5-6 . Tag Little Sable Camp Heute packen Sie nach dem Frühstück Ihre Taschen und Bikes und machen sich auf den Weg nach Little Sable. Unterwegs geniessen Sie ein Picknick-Mittagessen. Die nächsten 2 Nächte verbringen Sie in diesem stilvollen und dennoch entspannten Safari- Camp. Hier können Sie alle Delta-Erlebnisse geniessen von Pirschfahrten über Mokoro-Touren bis hin zu Bootssafaris.

7 . Tag Maun Nach dem Frühstück fahren Sie zum Flughafen. Rückreise in die Schweiz, wo Sie am nächsten Morgen ankommen werden oder individuelle Verlängerung.