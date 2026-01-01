Botswana & Zimbabwe Abenteuer ab Johannesburg

1 . Tag Khama Rhino Sanctuary Um 06.30 Uhr am Morgen startet Ihre Tour von der Greenfire Lodge in Johannesburg in Richtung Botswana. Sie legen eine grosse Distanz zurück. Die Tour führt Sie nach Paje. Übernachtung Khama Rhino Sanctuary.

2 . Tag Central Kalahari Frühmorgens begeben Sie sich auf die erste von vielen Pirschfahrten im offenen Fahrzeug. Sie erkunden das Khama-Schutzgebiet auf der Suche nach Nashörnern und den vielen anderen Tierarten, die in dieser einzigartigen Umgebung leben. Übernachtung Maun.

3-4 . Tag Okavango Delta Riesige Wassermassen fliessen in die Kalahari Wüste und bilden eines der einzigen Inland Deltas und ein artenreiches Ökosystem. Sie sehen palmenbewachsene Inseln, Wasserläufe, Lagunen, Seerosen, Schilf und Papyrus-Pflanzen. Von Maun fahren Sie an den Rand des Deltas, wo Sie Ihr Etappenziel per Motorboot und dann per Mokoro (Einbaum- Kanu) erreichen. In diesem Tier-Eldorado verbringen Sie drei paradiesische Tage mit spannenden Buschwanderungen und Mokoro-Fahrten mit lokalen Guides, die viel interessante Fakten über die Lebensweise und Traditionen in dieser Abgeschiedenheit erzählen. Übernachtungen Okavango Delta.

5-8 . Tag Khwai, Moremi & Savute Nach dem Auffüllen der Vorräte geht es nördlich in Richtung Moremi und Savute Nationalpark. Sie nutzen einen exklusiven Campingplatz am Ufer des Khwai-Flusses, völlig abgelegen und unbebaut. Das Heulen der Hyänen und das Brüllen der Löwen werden Sie in den Schlaf begleiten. Übernachtungen Khwai-Gebiet.

9 . Tag Maun Sie nehmen Abschied von dieser einzigartig ruhigen Gegend und erreichen per Mokoro und Motorboot Ihr Fahrzeug. Zurück in Maun erwartet Sie die Unterkunft mit Pool und Restaurant. Ergreifen Sie die einmalige Möglichkeit und buchen Sie einen Rundflug über das Okavango Delta, um dieses Naturwunder und die Schönheit der Region aus einer anderen Perspektive zu beobachten (fakultativ). Übernachtung Maun

10 . Tag Makgadikgadi-Pfannen (A) Ozeane aus goldenem Gras machen den Weg frei für die strahlend weissen Pfannen unter einem sehr grossen Himmel. Die Nacht verbringen Sie in herrlicher Abgeschiedenheit. Übernachtung Makgadikgadi.

11 . Tag Chobe River/Victoria Falls Die Reise führt Sie zum bekannten Chobe Fluss im nördlichen Teil von Botswana. Die Region ist vor allem für seine grosse Elefantenpopulation bekannt und bietet ein grossartiges Tiererlebnis entlang des Flusses. Eine Bootstour erwartet Sie und gibt die Möglichkeit die Tierwelt von einer ganz anderen Perspektive zu beobachten. Unzählige Flusspferde, Krokodile, Elefanten und Büffel gewähren Ihnen eine aufregende Tierbeobachtung. Anschliessend passieren Sie die Grenze nach Zimbabwe und erreichen gegen Abend die bekannten Victoria Falls. Ihre Unterkunft liegt in Gehdistanz zu den spektakulären Fällen und anderen Attraktionen. Übernachtung Victoria Falls.

12 . Tag Victoria Falls Sie erwachen in der Abenteuerhauptstadt Afrikas und besichtigen am Morgen die eindrücklichen Victoria Wasserfälle. Sie haben die Möglichkeit diverse Ausflüge wie zum Beispiel Bungee Jumping, White River Rafting, Bootstouren oder Flüge über die Fälle (fakultativ) zu unternehmen. Übernachtung Victoria Falls.

13 . Tag Hwange Nach dem Frühstück fahren Sie die kurze Strecke zum berühmten Hwange-Nationalpark. Am Nachmittag unternehmen Sie eine Pirschfahrt im offenen Fahrzeug mit lokalen Führern, die Sie mit der Gegend vertraut machen. Übernachtung Hwange.

14 . Tag Bulawayo – Matobo Via Bulawayo fahren Sie in die Region Matobo, wo am Nachmittag eine Fahrt im offenen Fahrzeug in den Matobo-Nationalpark geplant ist. Hier verlassen Sie das Fahrzeug, um Nashörner zu Fuss durch den Busch zu verfolgen. Übernachtung Matobo.

15 . Tag Limpopo Die Reise geht zurück nach Botswana und weiter Richtung Süden nach Limpopo, wo Sie ein letztes Mal campieren. Geniessen Sie die afrikanische Nacht am Lagerfeuer mit Ihrer Gruppe. Übernachtung Limpopo.

16 . Tag Johannesburg Sie erreichen Johannesburg gegen Abend. Ende der Reise oder individuelle Verlängerung.