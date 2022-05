Sansibar Tauchferien

Einzigartiges Tauchen im Südosten

Sansibar bietet unzählige Möglichkeiten für Taucher und Schnorchler. Die gute Sicht unter Wasser gewährt Einblicke in den enormen Fischreichtum, von denen die in Nungwi und Chwaka am schönsten sind. Gäste finden daneben am Kiwengwa Beach im Norden einen mehr als zehn Kilometer langen Sandstrand und dürfen sich dort auf besonders romantische Sonnenuntergänge freuen. Bei den Tauchplätzen von Paja im Südosten befinden sich die schönsten Korallenriffe der Insel, was Ostafrika Tauchen zum besonderen Erlebnis werden lässt. Die hier befindlichen Resorts sind in einer Architektur gestaltet, die an die Zeit der Sultane von Sansibar erinnert. Das Tauchgebiet befindet sich in einer natürlichen Lagune und eignet sich auch für Anfänger, die dort Korallengärten, Höhlen und Steilwände unter Wasser vorfinden. Tauschschulen, wo Sie Tauchen erlernen, gibt es übrigens auf Sansibar viele. Fortgeschrittene können Höhlentauchen wagen und entdecken vielleicht sogar die dort beheimateten Barrakudas und Napoleonfische. Taucher finden diese auch auf der nordöstlich gelegenen Insel Pemba. Am Atoll North Horn werden sogar Haifütterungen durchgeührt. Lassen Sie sich beraten und von unseren Spezialisten individuelle Sansibar Reisen zusammenstellen.