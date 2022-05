Südafrika Golfreisen

Herausragende Golfplätze erwarten Sie

Golfen in Südafrika ist ein Ferienerlebnis der Extraklasse. Ein mildes Klima macht Südafrika nämlich zu einer Golfdestination für jede Jahreszeit. Aus diesem Grund können Sie vor Ort jederzeit ein paar Bälle schlagen und kommen so gut wie nie in die Verlegenheit, eine geplante Golfpartie wegen schlechter Wetterbedingungen nicht antreten zu können. Von den vielen hervorragenden Golfplätzen in Südafrika sind insbesondere der Platz des Royal Zwasi Sun Country Club sowie der Platz im Pear Valley hervorzuheben, da Sie auf diesen Golfarealen für passionierte Golfspieler alles finden, was das Herz eines Golfers höher schlagen lässt.