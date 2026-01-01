Severin Sea Lodge
Nordküste
Beschreibung
Einleitung
Mit dem fast endlosen weissen Sandstrand direkt vor der Tür empfängt Sie eine traumhafte und abwechslungsreiche Urlaubsumgebung. Eine Vielzahl an Aktivitäten erwartet die Gäste. Drei Restaurants sorgen für das leibliche Wohl – «Kisima Restaurant» mit Meerblick und Terrasse, «Safari Bistro» mit einer Auswahl an internationalen Gerichten und «Imani Dhow Restaurant», welches in einer traditionellen Dhow à la carte Fischgerichte serviert. Weiter bietet das Hotel mehrere Bars, zwei Swimmingpools inkl. Poolbar und Wasserrutsche, Boutique, Fernsehzimmer.
Angebot
«Kenbali» Wellness- und Fitnessbereich mit zwei Massageräumen (Einzel- und Paaranwendungen) und Umkleideraum.
Zimmer
Die Standard Zimmer im Hauptgebäude, die Deluxe Zimmer weiter vorne in der Anlage und die Deluxe Bungalows in Rundbungalows sind im traditionellen Stil eingerichtet und verfügen über Dusche, Fön, Klimaanlage, Safe, TV, Kaffee- und Teekocher, WiFi kostenfrei, Minibar und einen Balkon oder eine Terrasse.
Unterhaltung
Abendunterhaltung mit Livebands und wechselnden Shows.
Gratis-Sport
Fitnesscenter, Volleyball, Boccia, Tischtennis, Dart.
Sport gegen Gebühr
Wasserski, Kite- und Windsurfen, Jetski, Schnorcheln, Katamaran, Hochseefischen, Tauchen (PADI), Billard, Tennis, Biken.
ab CHF 81.– / pro Person
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