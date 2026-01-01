Selbstfahrer-Tour: Nordlichter Marokkos ab Marrakesch

1 . Tag Marrakesch Nach Ankunft in Marrakesch Transfer zum Hotel. Übernachtung in Marrakesch.

2 . Tag Marrakesch (F) Der ganze Tag steht zur Erkundung von Marrakesch zur Verfügung. Verpassen Sie auf keinen Fall das bunte Treiben auf dem Djemma el Fna Platz, das Minarett der Koutoubia Moschee, den wunderschönen Bahia Palast oder das quirlige Treiben in den Souks. Übernachtung in Marrakesch.

3 . Tag Casablanca / Rabat (F, A) Fahrt von etwa 250 km in die wirtschaftlich wichtigste Stadt Marokkos, nach Casablanca. Dort lohnt sich unter anderem die Besichtigung der Moschee Hassan II., welche auf eindrückliche Weise traditionelles Kunsthandwerk mit modernster Technik verbindet. Weiterfahrt nach Rabat. Übernachtung in Rabat.

4 . Tag Rabat / Tanger (F, A) In Rabat empfehlen wir den Besuch der Kasbah des Oudaias, des Hassan Turms sowie des Mausoleums von Mohamed V.. Danach geht es auf der gut ausgebauten Strasse in die sagenumwobene Hafenstadt Tanger. Ein lohnenswerter Stopp bietet sich in Asilah. Mit ihren blau-weissen Häusern, von Künstlern bunt bemalten Wände und vielen Pflanzen verströmt die malerische Medina ein andalusisch-marokkanisches Flair. Übernachtung in Tanger.

5 . Tag Tétouan / Chefchaouen (F, A) Der Küste entlang geht es auf kurviger Strasse Richtung Ceuta und weiter nach Tétouan. Im Frühling gleichen die Hänge hier einem einzigen Blütenmeer. Zwischendurch haben Sie immer wieder wunderschöne Ausblicke auf das Mittelmeer. Ein Halt in der von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärten Altstadt von Tétouan lohnt sich. Nach Tétouan führt die Strecke durch landschaftlich schönes Bergland bis nach Chefchaouen. Übernachtung in Chefchaouen.

6 . Tag Chefchaouen (F, A) Schlendern Sie durch das gemächliche Städtchen Chefchaouen. Mit seinen blau-weiss gekalkten Fassaden und den roten Ziegeldächern versprüht der Ort andalusisches Flair. Chefchaouen gehörte über 30 Jahre zu Spanien und auch heute hören Sie hier noch häufiger Spanisch als Französisch. Übernachtung in Chefchaouen.

7 . Tag Fès (F, A) Die heutige Etappe (ca. 220 km) führt über Ouazzane nach Fès. Sie fahren vorbei an Feldern, Bauernhöfen und Olivenhainen und haben immer wieder schöne Ausblicke auf das Rifgebirge. Übernachtung in Fès.

8 . Tag Fès (F, A) Der ganze Tag steht zur Entdeckung von Fès zur Verfügung. Ein Spaziergang durch die mittelalterliche Medina mit ihrem labyrinthartigen Gassengewirr gehört zum Höhepunkt jeder Marokko-Reise. Orientalische Düfte, altmodisch anmutende Eselskarren und das bunte Treiben der Händler – lassen Sie sich in eine andere Welt entführen. Übernachtung in Fès.

9 . Tag Meknès / Volubilis / Fès (F, A) Heute empfehlen wir einen Ausflug nach Meknès. In der kleinsten der vier Königsstädte sollten Sie das wunderschöne Stadttor Bab El Mansour, das jüdische Viertel sowie die königlichen Stallungen nicht verpassen. Ebenfalls ein Besuch wert sind die gut erhaltenen, römischen Ruinen und Mosaike in der nahegelegenen Ausgrabungsstätte Volubilis. Übernachtung in Fès.

10 . Tag Marrakesch (F) Rückfahrt von etwa 480 km nach Marrakesch. Ihre Route führt Sie durch den Mittleren Atlas, vorbei an Zedernwäldern, Olivenhainen und fruchtbaren Ebenen. Je nach individuellem Anschlussprogramm direkte Fahrt von Fès in das hoch gelegene Ifrane oder zum Badeferienort Tamouda Bay.