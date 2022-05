Hotels in Zambia & Zimbabwe

Auf einer Rundreise durch Zambia und Zimbabwe erwarten den Besucher zahlreiche herausragende Hotels, Camps und Safari Lodges, die mit hervorragendem Service, köstlicher Küche und einem umfangreichen Freizeitangebot überzeugen. Unternehmen Sie eine Safari in die umliegenden Nationalparks und beobachten Sie Büffel, Elefanten, Löwen und Nashörner in freier Wildbahn. Zu einem der besten Hotels in Zimbabwe zählt das Victoria Falls Hotel, das den schönen Beinamen «Grand Old Lady» erhielt. Das ehemalige Kolonialgebäude wartet mit luxuriöser Ausstattung in unmittelbarer Nähe zu den berühmten Victoria Falls auf. Aus dem englischen Garten vor dem eindrucksvollen Gebäude aus dem Jahr 1904 können Sie die atemberaubende Landschaft um die Wasserfälle bewundern. Für weitere Hotels auf Ihrer Zambia und Zimbabwe Rundreise sprechen Sie unsere Afrika Spezialisten gerne an.