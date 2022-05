Der Untere Sambesi Nationalpark wird vom Mittellauf des grossen Flusses durchströmt. Wegen seiner wilden Bergwelt gehört er zu den am wenigsten menschenbeeinflussten Gebieten Afrikas. Hier lebten vor der Kolonialzeit die als Flussmenschen bezeichneten Völker der Nsenga und Goba. Von den Lodges am Flussufer aus können Sie abenteuerliche Safaris mit Kanus unternehmen. Wenn der Fluss austrocknet, begegnen Sie den zahlreichen Elefanten und Büffel des Nationalparks an den verbleibenden Wasserstellen. Passionierte Naturfotografen finden hier reizvolle Motive. Unsere Afrika Spezialisten kennen die komfortabelsten Unterkünfte, die besten Beobachtungsmöglichkeiten und Reisezeiten. Wir beraten Sie gern!