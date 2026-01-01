Beschreibung

Einleitung Die Vilanculos Beach Lodge ist ideal für Gäste, die eine komfortable und entspannende Unterkunft suchen, während sie die natürliche Schönheit und die vielfältigen Aktivitäten der Region erleben möchten.

Lage Die Vilanculos Beach Lodge liegt direkt am Strand in der Küstenstadt Vilanculos. Diese ist bekannt für ihre atemberaubenden Strände, kristallklares Wasser und die Nähe zu einigen der besten Tauch- und Schnorchelgebiete in Mosambique. Die Stadt selbst ist ein charmantes Fischerdorf, welches sich durch eine entspannte und freundliche Atmosphäre kennzeichnet. Die Lodge ist ca. 20 Fahrminuten vom Flughafen Vilanculos entfernt.

Angebot Die Lodge ist schön in die natürliche Umgebung eingebettet und bietet ein Restaurant mit gehobener Küche, einen offenen Bar-Bereich, hügelige Gärten, einen Infinity-Pool mit Blick auf den Ozean sowie einen hauseigenen Souvenirshop. Es werden verschiedene Aktivitäten angeboten wie zum Beispiel Bootsausflüge auf die Inseln Bazaruto oder Benguerra, Sonnenuntergangsbootsfahrten, Kajakfahren, oder Yoga (teilweise gegen Gebühr). Zudem kann man sich im Spa verwöhnen lassen.