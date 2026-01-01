Die persönlich geführte Unterkunft Santorini bietet den Gästen eine 24 Stunden rundum Betreuung. Die zentrale Villa des Hotels bietet eine geräumige Lounge, einen Lesebereich, eine Bar und Essbereiche, die sowohl drinnen als auch draussen genutzt werden können. Zudem gibt es einen Infinitiy-Pool mit Panoramablick. Lassen Sie sich vom griechischen Ambiente und dem wunderbaren Blick auf den Indischen Ozean verzaubern. Die Lodge bietet z. B.

Kajakfahren und SUP kostenlos an. Gegen Gebühr können Sie Ausflüge auf die nahe gelegenen Inseln, Kiten, Yoga, einen Schnorchel-Ausflüg sowie weitere Ausflüge unternehmen oder Sie gönnen sich eine Behandlung im Spa. Entspannen Sie im warmen Wasser des Indischen Ozeans oder im Pool. Am Strand stehen Liegestühle und Sonnenschirme kostenlos zur Verfügung.