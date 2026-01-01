Santorini Mozambique
Vilanculos
Beschreibung
Einleitung
Erleben Sie ein griechisches Ambiente und eine familiäre Atmosphäre fernab der Touristenmassen am idyllischen und kilometerlangen Sandstrand bei Vilanculos.
Lage
Die Lodge liegt nur gerade 25 Fahrminuten nördlich von Vilanculos entfernt auf dem Festland und direkt gegenüber des Bazaruto Archipels. Aufgrund der leicht erhöhten Lage haben die Gäste einen herrlichen Blick auf den Indischen Ozean. Den Strand in der fast privaten Bucht erreicht man über eine Treppe. Einkaufsmöglichkeit in der Nähe. Transfer vom Flughafen Vilanculos ist inbegriffen.
Angebot
Die persönlich geführte Unterkunft Santorini bietet den Gästen eine 24 Stunden rundum Betreuung. Die zentrale Villa des Hotels bietet eine geräumige Lounge, einen Lesebereich, eine Bar und Essbereiche, die sowohl drinnen als auch draussen genutzt werden können. Zudem gibt es einen Infinitiy-Pool mit Panoramablick. Lassen Sie sich vom griechischen Ambiente und dem wunderbaren Blick auf den Indischen Ozean verzaubern. Die Lodge bietet z. B.
Kajakfahren und SUP kostenlos an. Gegen Gebühr können Sie Ausflüge auf die nahe gelegenen Inseln, Kiten, Yoga, einen Schnorchel-Ausflüg sowie weitere Ausflüge unternehmen oder Sie gönnen sich eine Behandlung im Spa. Entspannen Sie im warmen Wasser des Indischen Ozeans oder im Pool. Am Strand stehen Liegestühle und Sonnenschirme kostenlos zur Verfügung.
Zimmer
Es gibt 5 wunderschöne Suiten mit eigenem Balkon und atemberaubendem Meerblick. Alle Suiten bieten viel Privatsphäre und sind individuell gestaltet und elegant sowie stilvoll eingerichtet mit Klimaanlage, Minibar, Safe und WIFI. Die Unterkunft bietet diverse Villen, die zur exklusiven Nutzung gebucht werden können. Sie werden während des Aufenthalts von einem persönlichen Host betreut.
Preis auf Anfrage
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