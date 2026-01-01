Beschreibung

Einleitung Entdecken Sie die Schönheiten von Mozambiques Festland oder unternehmen Sie einen Ausflug auf eine der einsamen Inseln des Bazaruto Archipels.

Lage Das Hotel liegt am Strand von Mozambique nur gerade 6 km nördlich des Flughafens Vilanculos etwas erhöht mit Blick auf den Indischen Ozean. Den Strand erreicht man in wenigen Minuten zu Fuss.

Angebot Das Bahia Mar Boutique Hotel ist im modernen, afrikanischen Stil eingerichtet und bietet ein persönliches und komfortables Ambiente. Relaxen Sie am herrlichen Pool, welcher idyllisch in die Gartenlandschaft eingebettet ist oder gönnen Sie sich einen Drink an der Poolbar. Zudem steht im Haupthaus ein Business Center, ein Fitness Center sowie ein Wellness Center mit Aussen-Jacuzzi zur Verfügung. Es werden Yoga-Stunden angeboten. Vor Ort können zahlreiche Aktivitäten wie Tauchen, Schnorcheln, Bootstouren im traditionellen Dhow, Kitesurfen, Tuck Tuck Touren, Wake Boarding und vieles mehr gegen Gebühr gebucht werden.

Zimmer Das Hotel verfügt über 17 Zimmer. Alle sind mit Klimaanlage, WIFI, Minibar, Safe und Kaffee-/Teekocher ausgestattet. Die Garden Suiten haben eine Terrasse mit Liegestühlen und Gartenblick, während die Sea View Zimmer in der oberen Etage liegen und von der grossen Veranda mit Liegestühlen eine herrliche Aussicht auf das Meer sowie die Inseln des Bazaruto Archipels bieten. Die Luxury Beach Suiten haben eine Terrasse und zudem eine Lounge, eine Kochmöglichkeit sowie eine Grillstelle und einen privaten, kleinen Pool. Es können auch Familieneinheiten gebucht werden, die aus zwei Sea View Zimmern und einer Luxury Beach Suite bestehen.