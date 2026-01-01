Wo Vilanculos liegt und was den Ort ausmacht

Vilanculos liegt an der Küste Mosambiks, rund siebenhundert Kilometer nördlich von Maputo, und ist der Ausgangspunkt zum Bazaruto-Archipel. Der Ort selbst ist überschaubar: ein langer Strand, ein Markt, Dhaus vor der Küste, dazu eine Handvoll Lodges entlang der Bucht.

Bei Ebbe zieht sich das Wasser weit zurück und legt Sandbänke frei, auf denen Fischer arbeiten. Bei Flut kommt das Meer bis an die Lodges heran. Dieser Wechsel prägt den Tagesrhythmus stärker als alles andere – Bootsausflüge richten sich nach den Gezeiten, nicht nach der Uhr.

Vilanculos ist kein Ort für Betrieb. Wer Abendunterhaltung sucht, ist hier falsch; wer Ruhe, Wasser und Weite sucht, richtig.