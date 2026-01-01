Beschreibung

Einleitung Erleben Sie ein griechisches Ambiente fernab der Touristenmassen am idyllischen und kilometerlangen Sandstrand von Mozambique.

Lage Die Lodge liegt nur gerade 30 Fahrminuten von Vilanculos entfernt auf dem Festland und direkt gegenüber des Bazaruto Archipels. Auf Grund der leicht erhöhten Lage haben die Gäste einen herrlichen Blick auf den Indischen Ozean welchen man über eine Treppe erreicht.

Angebot Die persönlich geführte Villa Santorini bietet den Gästen eine 24 Stunden rundum Betreuung. Lassen Sie sich vom griechischen Ambiente und dem wunderbaren Blick auf den Indischen Ozean verzaubern. Gegen Gebühr können Sie Ausflüge auf die nahe gelegenen Inseln oder einen Schnorchel-Ausflug unternehmen. Entspannen Sie im warmen Wasser des Indischen Ozeans oder im Swimmingpool.

Zimmer In der Villa Santorini gibt es 5 wunderschöne Suiten mit eigenem Balkon und atemberaubendem Meerblick. Die Badezimmer sind hell eingerichtet und verfügen über eine grosse Dusche. Alle Suiten sind klimatisiert.